Vereadora gaúcha diz que recebeu emenda de R$ 1,3 milhão de ‘presente’ de noivo deputado

A vereadora Nicole Weber (Podemos), presidente da Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Sul (RS), anunciou em suas redes sociais uma emenda parlamentar de R$ 1,3 milhão que recebeu “de presente” do noivo, o deputado federal Covatti Filho (PP-RS).

A emenda, que ainda não foi cadastrada no sistema, será empregada na reforma da rede elétrica do Hospital Santa Cruz, considerado o principal centro de saúde da região do Vale do Rio Pardo, no Rio Grande do Sul. Em 2024, 84% dos atendimentos na instituição foram realizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

PUBLICIDADE O vídeo em que a vereadora anuncia o repasse foi gravado na Esplanada dos Ministérios durante viagem de Nicole a Brasília para conseguir recursos para a reforma. Nas imagens, ela diz que não imaginava que o problema poderia ter sido resolvido “dentro de casa”. “O deputado Covatti Filho, meu noivo, me deu de presente para eu repassar para a comunidade, para o Hospital Santa Cruz, R$1,3 milhão, para que seja feita toda a parte elétrica nova da ala São Francisco dos pacientes do SUS”, diz ela na publicação.

A presidente da Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Sul explica que, devido a “um problema na fiação”, não é possível instalar ar-condicionado no hospital para diminuir as queixas de pacientes sobre calor extremo. “Chegou ao ponto de uma paciente pedir publicamente, através do Instagram, se alguém podia emprestar um ventilador portátil”, relata.

Ela disse que a destinação da emenda resolve “talvez a questão mais latente agora em Santa Cruz do Sul”. “Penso que esse é um dos maiores presentes que eu posso dar para a minha comunidade. É para isso que eu sou vereadora”, declarou.

Procurado pelo Estadão, o deputado Covatti Filho informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que a destinação da emenda está confirmada e será anunciada formalmente por ele nesta sexta-feira, 11, no Hospital Santa Cruz.

Ele afirmou que o hospital enfrenta uma grave crise financeira e classificou como urgente a substituição da rede elétrica e a climatização da ala em questão.

O diretor-geral da instituição de saúde, Rolf Molz, esteve Câmara de Vereadores do Município na terça-feira, 8. De acordo com informações da Casa, ele expôs que o hospital fechou 2024 com um déficit financeiro de R$ 3.401.161,07.

Entre 2024 e 2025, foram obtidos R$ 17.026.907,00 em emendas federais para custeio e R$ 300 mil em emendas estaduais para o mesmo fim. Molz esteve na Câmara para sensibilizar os parlamentares municipais na busca de recursos para a casa de saúde.