Notícia

Vereadores do PSOL recebem ameaças de morte por votação de aumento de salário Celso Gianazzi recebeu e-mail com ameaças de morte pela aprovação do aumento dos salários dos vereadores para 2025; partido dele votou contra. Mensagem exaltava Tiü França, e vereador pediu investigação à Polícia Federal