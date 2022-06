Vereadores que investigam Gabriel Monteiro pedem carros blindados e varreduras contra escutas

RIO – Seis dos sete vereadores do Conselho de Ética da Câmara Municipal carioca, responsável pelo processo que pode levar à cassação do vereador Gabriel Monteiro (PL), decidiram nesta sexta-feira, 3, pedir à direção da Casa que lhes providencie carros blindados. Eles também já solicitaram uma varredura em seus gabinetes e telefones celulares. Suspeitam que são alvos de escutas clandestinas. Os parlamentares afirmam se sentir ameaçados e intimidados por seguidores do parlamentar. As pressões chegam pelas redes sociais.

Ex-policial militar, Monteiro ficou famoso postando nas redes sociais vídeos que lhe rendem cerca de R$ 300 mil mensais, segundo estimativa de especialistas na área. Tem mais de 23 milhões de seguidores,espalhados por Instagram, Facebook, You Tube, Twitter e TikTok. Alguns desses fãs estariam fazendo ameaças aos vereadores responsáveis pelo processo contra Monteiro. O parlamentar é investigado por assédios moral e sexual e manipulação de vídeos, entre outras acusações.

Leia também Gabriel Monteiro diz que nada o liga à morte de ex-assessor

Outra motivo de receio é que um ex-assessor de Monteiro, Vinicius Hayden Witeze, de 33 anos, morreu vítima de uma capotagem na noite de sábado, 28. O carro que ele dirigia virou em uma curva, em uma estrada na Região Serrana fluminense. Três dias antes, Witeze prestara depoimento ao Conselho de Ética fazendo acusações ao vereador. A investigação policial não encontrou indícios de que o incidente tenha sido provocado, mas essa hipótese ainda não foi oficialmente descartada.

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Não foram divulgados os nomes dos vereadores que pediram os veículos.

“Esta Casa vem de um trauma grande, que foi a morte da vereadora Marielle Franco. Todo cuidado é pouco”, disse a vereadora Rosa Fernandes (PSC), uma das integrantes do Conselho, lembrando o assassinato a tiros da parlamentar em março de 2018, com o motorista Anderson Gomes.

Vereador Gabriel Monteiro presta depoimento à Polícia, em abril; parlamentar nega as acusações

Um texto em que a vereadora afirmou estar perplexa diante dos depoimentos de supostas vítimas que acusam o vereador de assédio sexual foi publicado no Facebook na quinta-feira, 2. Recebeu mais de 2,3 mil comentários. A maioria trazia críticas postadas por seguidores de Monteiro.

“Vivemos tempos difíceis, de ódio, fanatismo e total descontrole. Todo cuidado é pouco, mas não tenho medo, porque a impressão que tenho é de que os comentários partiram de robôs, pois aconteceram simultaneamente. Isso não me intimida. Estou em paz para fazer o meu trabalho”, disse a vereadora.

O vereador Alexandre Isquierdo (União Brasil), presidente do Conselho de Ética, justificou a varredura nos gabinetes e telefones celulares.

“O Vinícius, que veio a falecer, contou que recebia orientação para investigar outros vereadores. Além disso, tem as ameaças desses supostos fãs do Gabriel Monteiro”, disse. Segundo Isquierdo, se houver ameaças mais explícitas, a Polícia Civil será acionada.

O relator do processo, Chico Alencar (PSOL), também demonstrou preocupação com as ameaças.

“Nesses tempos de fanatismo, os fãs matam, o ódio desqualifica”, disse ele. “A morte do Vinícius também precisa ser melhor investigada. A investigação tem que ser aprofundada, diante do que temos visto nas redes ‘antissociais’. Coisas absurdas (sobre a capotagem que provocou a morte do ex-assessor), como ‘foi a mão de Deus, o castigo vem para quem ofende os escolhidos’”.

O Conselho ouviu nesta sexta-feira duas testemunhas da defesa de Monteiro. São eles Fábio Félix Ferreira , ex-assessor de Monteiro, e Natachi Mendonça da Silva, mãe de uma menina que aparece em um vídeo divulgado por Monteiro. A Polícia Civil investiga se a criança foi induzida a fazer pedidos a Gabriel para a montagem de uma farsa que pudesse comover fãs.

“As testemunhas de defesa entraram em muitas contradições”, afirmou o relator Alencar.

Na próxima terça-feira, 7, o Conselho vai ouvir o empresário Rafael Sorrilha. Trata-se de um ex-amigo de Monteiro. Agora, é alvo de críticas do parlamentar.

Defesa

Em nota sobre o pedido de varredura contra supostas escutas clandestinas instaladas a mando de Monteiro, a defesa do vereador afirmou que ele “está se sentindo o ‘James Bond’ brasileiro”. Afirmou ainda que essa decisão do Conselho é mais uma prova de que alguns de seus membros estão considerando como verdade absoluta o que disseram as testemunhas de acusação.

Os advogados de Monteiro elogiaram os depoimentos das testemunhas de defesa. Afirmaram que “provaram total descabimento das acusações de abuso sexual, abuso moral e produção de vídeos forjados para a internet”.

“A mãe da menina que participou do vídeo no shopping afirmou que o mesmo não foi manipulado e teve a vida modificada pela ação do vereador. Da mesma forma, seu ex-assessor reafirmou que jamais houve assédio dentro da equipe de gabinete, prosseguiu a nota.