Veja os principais pontos do veto de Lula na Lei Orgânica das Polícias Civis

BRASÍLIA – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou nesta quinta-feira, 23, a Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis. A legislação, uma demanda antiga da categoria, teve 37 itens que previam direitos e garantias aos policiais vetados pelo petista. Entidades repudiaram as restrições impostas.

A lei foi aprovada pelo Senado Federal no final de outubro e estipula normas para o funcionamento das polícias civis de todos os Estados e do Distrito Federal. A proposta tramitou no Congresso Nacional por 16 anos.

Entre os vetos de Lula, está um trecho que estipulou uma aposentadoria integral aos policiais. O texto previa que o valor do benefício fosse igual à média do salário dos policiais que estão na ativa.

Veja outros vetos:

Transferência definitiva de policiais civis entre Estados após dois anos de permuta ou cessão;

Licença-maternidade, licença-paternidade e licença-gestante aos policiais civis em atividade, sem prejuízo de outros direitos estabelecidos em lei;

Renomeação de cargos de policial civil para oficial investigador de polícia, com possibilidade de os servidores, inclusive os aposentados, optarem pela redesignação;

Transformação dos cargos técnico-científicos de perícia criminal em perito oficial criminal;

Ajuda de custo quando o policial for transferido de uma cidade para outra;

Carga máxima de 40 horas semanais com direito a horas extras;

Ajuda de custo em remoção;

Auxílio-saúde de caráter indenizatório;

Assento para representante do Conselho Nacional da Polícia Civil no Ministério da Justiça e Segurança Pública e nos demais órgãos colegiados federais, estaduais e distrital que deliberem sobre políticas públicas da área de segurança;

Pagamento antecipado de diárias para viagens a trabalho;

Licença remunerada de três meses a cada cinco anos;

Indenização por insalubridade, periculosidade, por vestimenta e por trabalho noturno.

De acordo com o Planalto, os trechos foram considerados inconstitucionais por estarem em desacordo com o artigo 167 da Constituição Federal. A Carta veda a imposição ou a transferência de encargos financeiros decorrentes da prestação de serviço público, como despesas de pessoal, sem a previsão de fonte orçamentária.

A sanção de Lula manteve o porte de arma de fogo em todo o território nacional, que continuará permitido mesmo após a aposentadoria do policial, e o direito a uma prisão especial. Os servidores também terão o direito de ingresso e livre trânsito em qualquer recinto em razão da função, a prioridade em serviços de transporte quando em missão emergencial e a estabilidade garantida depois de três anos de contrato.

Vetos de Lula podem ser derrubados pelo Congresso

Os vetos do presidente podem ser derrubados pelo Congresso. Para isso, é necessário que 257 deputados e 41 senadores apoiem a ação. Caso não haja número suficiente, os cortes na lei feitos por Lula serão mantidos.

Ao Estadão, o relator da lei no Senado, senador Alessandro Vieira (MDB-SE), afirmou que vai trabalhar para derrubar os vetos, com a mobilização das duas Casas. “É um desrespeito grande com relação aos policiais civis e um descumprimento do acordo feito para a aprovação, que se deu por unanimidade no Senado”, afirmou.

Entidades de policiais civis chamam vetos de ação ‘traiçoeira’ e que ‘não ficará esquecida’

Após a publicação da sanção de Lula no Diário Oficial da União (DOU), policiais e delegados reagiram negativamente aos vetos presidenciais. Por conta das mudanças, a Associação dos Delegados de Polícia do Brasil (Adepol), a Confederação Brasileira de Policiais (Cobrapol) e a Federação Nacional dos Peritos Papiloscopicos (Fenappi) divulgaram um comunicado chamando a ação do presidente de “postura traiçoeira” e que “não será esquecida”.

“Até direitos básicos aos policiais civis aposentados serão vetados, deixando-os marginalizados e com insegurança jurídica e funcional, como se não tivessem mínima dignidade existencial mesmo diante de décadas de serviço de risco prestado à sociedade. Informamos que tal postura traiçoeira e contraditória do governo Lula não ficará esquecida”, afirmaram as entidades.

A nota de repúdio também afirma que o sentimento da categoria é de “revolta, decepção, perplexidade e indignação”. “Policiais civis são, acima de tudo, trabalhadores e garantidores de direitos e não marginais ou opressores.”