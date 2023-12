Vice de Ricardo Nunes será escolha ‘exclusiva’ de Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) vai escolher um vice de seu “núcleo duro” para compor a chapa com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB).

Em reunião com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, nesta semana, Bolsonaro decidiu apoiar a reeleição de Nunes para a Prefeitura de São Paulo em 2024. O nome do vice da chapa ainda está indefinido, mas deverá ser anunciado em março e será uma escolha exclusiva de Bolsonaro, de acordo com um interlocutor do ex-presidente a par do assunto.

O ex-presidente Jair Bolsonaro e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes Foto: REPRODUÇÃO / PL

Com isso, esgotam-se as chances de uma chapa composta por Nunes e Marta Suplicy, ex-senadora filiada ao PT que hoje faz parte do 1º escalão da Prefeitura de São Paulo.

Além disso, o deputado Ricardo Salles (PL-SP) também não será mais o candidato do PL. Questionado pelo Estadão, o parlamentar disse aguardar um pronunciamento do ex-presidente. “Vamos aguardar Bolsonaro falar por si. Até lá, desconfio da veracidade das afirmações”, disse o ex-ministro do Meio Ambiente. “Vice não serei”, pontuou.

No último dia 12, Bolsonaro havia afirmado preferir seu ex-ministro como prefeito. “Seria uma oportunidade de recompensá-lo. São Paulo merece realmente um nome que vá fazer pelo município e não fazer por partido”, disse, ao finalizar: “Salles prefeito”.