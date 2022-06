Vice-líder do governo põe Barbie transexual na pauta de comissão da Câmara

Um dos vice-líderes do governo na Câmara, o deputado federal Otoni de Paula (MDB-RJ) quer que a Casa realize audiência pública para debater supostas “implicações psicossociais em crianças” em decorrência da edição da boneca Barbie que homenageia uma mulher transexual, a atriz americana Laverne Cox. Nesta terça-feira, 31, o parlamentar protocolou um requerimento para que o tema seja discutido na Comissão de Seguridade Social e Família.

Deputado federal Otoni de Paula (MDB-RJ) quer debater Barbie trans na Câmara. Foto: Miguel Valadares/Câmara dos Deputados

O deputado propõe convidar o presidente da Mattel, empresa que fabrica o brinquedo, para debater com um membro do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Como justificativa para o requerimento, Otoni de Paula afirma que a boneca “incorre num liberalismo teratológico que servirá para confundir as crianças sobre a natureza dos gêneros masculino e feminino, pois mulheres e homens são diferenciados pela própria natureza”.

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

A edição especial do brinquedo será a primeira da marca a homenagear uma pessoa transexual. Laverne Cox ficou conhecida por sua atuação na série Orange is The New Black e pelo seu ativismo em defesa dos direitos da comunidade LGBTQ. No Brasil, a previsão é que a boneca custe R$ 359,99 e seja comercializada a partir do próximo mês.