Vice-prefeito Paripiranga, na Bahia, morre, aos 59 anos, após infartar em comício

Sales era presidente municipal do Partido dos Trabalhadores e cumpria seu segundo mandato como vice-prefeito. Fora da política, era agricultor. O PT, através de seu diretório estadual da Bahia, lamentou. “O Partido dos Trabalhadores da Bahia recebeu com grande pesar a notícia do falecimento de Marcelo Ricardo de Sales Rabelo”.

Talisson Santa Rosa, candidato apoiado por Sales, publicou em seu Instagram que está absorvendo e entendendo a notícia e expressou “profundos sentimentos à família”. Por sua vez o atual prefeito da cidade, Justino Neto (PSD), disse que Sales era seu amigo e agradeceu pelos mandatos juntos. “Sua presença sempre foi um pilar de união, e sua falta será profundamente sentida”, escreveu