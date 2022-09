Vídeo em que homem diz que vai suspender entrega de marmitas a eleitora de Lula viraliza; veja

Viralizou nas redes sociais um vídeo no qual um homem aparece dizendo que não vai mais dar marmitas a uma mulher que revela ser eleitora do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O vídeo já foi visto mais de um milhão de vezes no Twitter. O apresentador Luciano Huck, a cantora Zélia Duncan e outras personalidades condenaram a postura do homem não identificado. Em meio à repercussão, Lula também se manifestou.

Nas imagens, é possível ver que o homem está em uma rua escura, conversando com uma mulher no portão de uma casa. Ele questiona se ela “é Bolsonaro ou é Lula”, ao que ela responde “eu sou Lula”. O homem então diz: “A partir de hoje, não tem mais marmita, tá bom? É a última marmita que vem aqui. A senhora peça para o Lula, agora.”

Ela pergunta se ele está falando sério, e ele confirma a declaração. “Sério. Aqui não vem mais marmita, ela vai pedir para o Lula agora”, o homem, que parece ser o autor das imagens.

Personalidades condenaram a postura do suposto doador. O apresentador Luciano Huck chamou de lamentável e desumana a postura do homem. “Fome não tem ideologia. Precisamos fortalecer o que nos une e não o que nos separa.”

Fome não tem ideologia. Precisamos fortalecer o que nos une e não o que nos separa. Esta atitude ridícula é lementavel e desumana.



Me ajudem a chegar nessa senhora, por favor? Quero ajudá-la. Vamos fazer uma corrente do bem pra ela? https://t.co/Qzs0XG9Jbo — Luciano Huck (@LucianoHuck) September 10, 2022

O ex-presidente Lula prestou solidariedade à mulher. “Negar ajuda para alguém que passa dificuldades por divergência política é falta de humanidade.”

A fome é culpa da falta de compromisso de quem governa o país. Negar ajuda para alguém que passa dificuldades por divergência política é falta de humanidade. Minha solidariedade com essa senhora e sua família. O Brasil vai voltar a ter dias melhores. https://t.co/pcjHdXXuyu — Lula 13 (@LulaOficial) September 11, 2022

Nas redes, o debate prossegue intenso não apenas sobre a atitude do homem no vídeo, mas sobre a identidade dele e da mulher. Publicações já alegam que a mulher seria uma moradora da cidade de Itapeva (SP) e que o homem seria um agricultor apoiador de Bolsonaro. O Estadão entrou em contato com os perfis citados nas postagens sobre os envolvidos no episódio, mas não obteve retorno até o momento.