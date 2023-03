O repórter Felipe Frazão, enviado especial do Estadão à China, fala da chegada da ex-presidente Dilma Rousseff ao País asiático para assumir um posto de comando no banco dos BRICS com sede em Xangai. Com o cancelamento da viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva por motivo de saúde, as atenções diplomáticas se voltam à ex-presidente que, ao assumir o cargo, terá que enfrentar divergências com a Rússia, que há um ano está com as transações com o banco dos BRICS bloqueadas.