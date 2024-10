Vídeo: Gustavo Gayer chama Caiado de ‘canalha’ e Michelle responde: ‘Jamais será Bolsonaro’; assista

Gayer insinuou o envolvimento de Caiado com o caso que o atinge porque dois dias antes do governador de Goiás havia se encontrado como o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, que relata a ação contra o deputado. Antes disso, o governador já havia atacado Gayer por ter sido alvo de busca e apeensão. “Com a PF batendo na porta, foi a primeira vez que Gayer acordou cedo na vida, pena que não foi pra trabalhar”, disse Caiado em entrevista ao jornal O Globo.

“Eu não queria acreditar que o Caiado está por trás disso (operação). Por mais que eu tivesse suspeitas, eu optei por ficar em silêncio, calado, porque eu não conseguiria acreditar que ele seria capaz disso”, afirmou. “Eu tentei de tudo para reatar e reaproximar o senhor do Bolsonaro para que a direita pudesse andar junta...Canalha! Eu tentei admirar o senhor, mas agora com esse comentário idiota, infantil. Que canalhice!”, completou.