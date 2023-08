BRASÍLIA - Oito policiais militares do Distrito Federal buscaram se refugiar no banheiro do Supremo Tribunal Federal (STF) durante a invasão golpista ao prédio no dia 8 de Janeiro deste ano. Enquanto o grupo buscava abrigo no terceiro andar do edifício, agentes da Polícia Judiciais tentavam conter a horda de vândalos extremistas que depredava o que via pela frente dentro do plenário da Corte.

O caso foi revelado pelo Estadão em julho, mas as imagens eram mantidas em sigilo. Na época, a reportagem apurou que a PMDF instaurou procedimentos internos para apurar a conduta dos policiais flagrados na ação. Os casos seguem sigilosos e não há atualizações sobre o desfecho da investigação.

Os vídeos, obtidos pelo jornal, foram entregues pelo STF à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de Janeiro. Antes dos arquivos serem enviados ao Congresso, o Estadão solicitou à Corte via Lei de Acesso à Informação (LAI) o compartilhamento da integra dos vídeos, mas o pedido foi negado sob a alegação de que as imagens gravadas “são de caráter reservado e não poderão ser fornecidas a terceiros”.

As gravações mostram cenas da antessala do gabinete da presidente do STF, ministra Rosa Weber, no terceiro andar do edifício-sede. O entra e sai de policiais no banheiro dura sete minutos. A filmagem acaba quando bolsonaristas acessam o andar e quebram a câmera do circuito interno que estava para o corredor onde está o banheiro.

Ao assistir o vídeo é possível ver que um dos agentes estava com um ferimento na cabeça e é levado por dois colegas para o banheiro. Em seguida, outros policiais também se abrigam no local. Além deles, duas vigilantes também se refugiaram no banheiro.

No dia 8 de janeiro, 54 policiais judiciais estavam escalados para fazer frente a eventuais ameaças que surgissem nas manifestações. Eles têm a função de proteger o patrimônio da Justiça e podem atuar apenas dentro dos limites da Corte.

Após a invasão, 21 agentes de outros tribunais foram deslocados ao STF para reforçar a segurança. Enquanto a polícia judicial protege da porta para dentro, cabe à PMDF impedir que quaisquer manifestantes se aproximem dos prédios públicos.

Radicais atacaram Supremo, Planalto e Congresso no dia 8 de janeiro. Foto: Wilton Júnior/Estadão Foto: Wilton Júnior/Estadão

Fontes no STF relataram à reportagem que a Polícia Judicial chegou a emprestar equipamentos para os PMs, pois o grupamento enviado pela corporação não estava preparado para conter grandes multidões. Segundo relataram as fontes, os policiais portavam apenas armas letais e vestiam a farda convencional, o que é inapropriado para lidar com protocolos de manifestações violentas.

Com os policiais militares no banheiro e os poucos agentes da Polícia Judicial em confronto com os golpistas, o resultado foi o prédio ocupado. Segundo cálculos do STF, a depredação resultou em danos estimados em R$ 11,4 milhões.

Relatório produzido pela Corte e também remetido à CPMI detalha o gasto estimado para restaurar por completo todos os bens danificados no 8 de janeiro. A cifra milionária poderia ser ainda maior porque não inclui 112 itens de valor inestimável que foram estragados, roubados ou destruídos, como um dos nove lustres de cristal no estilo Napoleão III, datado de 1870. O item foi quebrado pelos vândalos e não pôde ser restaurado.

Somente a aquisição de novas togas para ministros e advogados custará R$ 9,5 mil. A substituição das cortinas foi estimada em R$ 1,2 milhão. Outros R$ 2,6 milhões foram provisionados para a compra de equipamentos para a TV Justiça, que faz a transmissão ao vivo diretamente do plenário de todas as sessões de julgamento do STF. A mão de obra para reconstruir o edifício ficou avaliada em R$ 339 mil.

Tropa desmobilizada

Em janeiro, o Estadão mostrou que as câmeras externas do STF flagraram o momento em que a Tropa de Choque da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) desmontou um bloqueio tático posicionado próximo ao Congresso Nacional, no dia 8 de janeiro, que servia para impedir a invasão dos golpistas aos demais prédios públicos localizados na praça dos Três Poderes.

Policiais de alto escalão que depuseram na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Câmara Legislativa do DF alegaram que a barreira foi desmontada para socorrer o então comandante da corporação, Fabio Augusto Vieira, que se feriu num confronto com golpistas no Congresso.

Um pequeno grupo de PMs chegou a confrontar os golpistas na via de acesso ao STF, mas recuou diante da ofensiva das pessoas que desciam do Congresso. Pessoas que trabalham na Corte disseram à reportagem que policiais judiciais chegaram até a emprestar equipamentos de proteção aos policiais militares, que não estariam com o material adequado para a contenção de manifestantes violentos.