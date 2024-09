Vídeo mostra momento em que candidata a vereadora e irmã são sequestradas em MT; veja

De acordo com o delegado do caso, Higo Rafael, as irmãs foram rendidas após saírem de uma festa na madrugada de sábado e levadas para um cativeiro. As quatro vítimas foram rendidas pelos criminosos e obrigadas a seguirem para uma casa na região central da cidade.

No imóvel, as duas irmãs foram torturadas e mortas com golpes de faca. Um dos rapazes também foi torturado, teve uma das orelhas e um pedaço do dedo cortados. Já o quarto jovem sequestrado conseguiu fugir pulando o muro da casa.