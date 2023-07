Vídeos enviados à CPMI mostram 1º conflito entre polícia e golpistas já no início da Esplanada; veja

BRASÍLIA – Imagens entregues à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de Janeiro mostram o primeiro confronto entre manifestantes e policiais a mais 1 km do Congresso Nacional. Um grupo de cerca de 40 policiais fazia um cordão de isolamento no Bloco J, ocupado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, de Geraldo Alckmin. No lado oposto na Esplanada, fica a Catedral de Brasília.

Os manifestantes de verde e amarelo – alguns com a Bandeira do Brasil em mãos – partiram do Quartel-General do Exército por volta das 13 horas e chegaram ao edifício às 14h24, quando os vândalos forçaram passagem pelo bloqueio policial. Logo na sequência, houve um novo conflito. Uma massa maior furou a contenção. Os agentes reagiram com spray de pimenta.

O pequeno destacamento ainda tentou retomar o bloqueio enquanto golpistas da linha de frente convocavam o grupo para se aproximar. Outros retiraram as barreiras físicas. Policiais novamente reagiram com spray de pimenta, mas logo o número de manifestantes ficou tão grande que o primeiro obstáculo rumo à Praça dos Três Poderes foi superado.

Dali em diante, ocorreram outros confrontos nas barreiras seguintes até que os golpistas abriram caminho para invadir e depredar o Congresso, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto. O material da Secretaria da Segurança Pública do Distrito Federal enviado à CPMI acompanha os golpistas desde o Memorial JK – que fica a pouco mais de 2 km do QG do Exército.

Após o primeiro embate, bastaram 18 minutos, às 14h42, para novos confrontos. Uma câmera no Ministério da Saúde já mostra a Esplanada tomada. A confusão ocorreu em dois bloqueios – um que impedia o avanço ao Congresso Nacional, na frente do Ministério da Justiça, e outro na Praça dos Três Poderes, na frente do STF.

Mais de 1,3 mil pessoas foram denunciadas por envolvimento nos atos do dia 8 de janeiro Foto: Wilton Junior/Estadão

Do alto do Ministério da Justiça, uma câmera exibe um grupo de 13 policiais fazendo disparo com balas de borracha e bombas de efeito moral. A reação foi insuficiente para conter os golpistas, que logo furaram o bloqueio e, na sequência, começaram a depredar o Congresso. Às 14h46, os manifestantes já subiam a rampa e entravam no prédio.

Um drone captou dois manifestantes conversando com policiais, que estavam parados, e algumas outras pessoas falando com um agente dentro de uma viatura. Alguns dos golpistas ergueram os braços em celebração.

A última parte das imagens mostra a retomada dos prédios. As forças de segurança já recuperaram o controle do STF, às 16h50. É possível ver o prédio sujo com tinta branca e o escrito “perdeu, mané”, referência a uma fala dita pelo ministro Luís Roberto Barroso.

Na Praça dos Três Poderes, às 17h07, golpistas resistiam à contraofensiva da polícia. Uma câmera exibe pessoas arremessando objetos contra blindados da Polícia Militar que retiravam a obstrução feita por manifestantes. Eles foram repelidos com jatos de água.

No Congresso, a retomada aconteceu às 18h35. Com o uso de bombas e balas de borracha, os milhares de manifestantes recuaram, dando espaço para a Polícia Militar garantir o controle da área. A Praça dos Três Poderes já estava esvaziada às 19h01.

As imagens não captaram o confronto no Palácio do Planalto. O material audiovisual do circuito interno do prédio foi aberto em abril, por determinação do ministro Alexandre de Moraes. Como mostrou o Estadão, o STF, a Câmara e o Senado ignoraram a decisão de Moraes e mantiveram em sigilo as imagens internas das dependências na data.