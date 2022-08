Conheça as propostas de Vinicius Poit, candidato do Novo ao governo de São Paulo

Deputado federal em primeiro mandato, Vinicius Point (Novo) afirma ser candidato ao governo de São Paulo para dar prioridade à educação, destravar o empreendedorismo, digitalizar a saúde e dar inteligência à segurança pública, além de proteger o cidadão mais vulnerável, entre outras metas.

O deputado federal Vinicius Poit durante sabatina ao Estadão Foto: Felipe Rau/Estadão

A lista de compromissos assumidos nas 22 páginas do plano de governo apresentado à Justiça Eleitoral ainda cita “30 ideias para São Paulo”. A seguir, conheça parte das medidas oficiais e também aquelas declaradas em entrevistas e sabatinas ao longo da campanha. Acompanhe:

Propostas de Vinicius Poit para Emprego e Renda

- Agilizar a abertura de empresas, obtenção de alvarás e licenças, registro de propriedades, pagamento de impostos e execução de contratos

- Reduzir a carga tributária, com simplificação da cobrança de tributos, segurança jurídica, livre negociação e livre concorrência

- Favorecer os novos negócios digitalizados com a implementação do Marco Paulista das Startups

- Regulamentar o Código de Defesa do Empreendedor e aprovar medidas complementares como a fiscalização orientativa

- Aproveitar a capacidade de operação do setor privado, por meio da ampliação de concessões, contratos de gestão e Parcerias Público-Privadas (PPPs)

- Estabelecer marcos regulatórios para favorecer e atrair investimentos em infraestrutura e logística

- Identificar e valorizar as vocações regionais, reconhecer os arranjos produtivos e incentivar polos tecnológicos no interior paulista

- Realizar a inclusão do cidadão no sistema financeiro e desburocratizar o acesso ao crédito

Propostas de Vinicius Poit para Educação

- Utilizar todas as ferramentas digitais para aperfeiçoar a gestão escolar e o aprendizado de classe

- Criar um programa de treinamento para docentes focado no aprimoramento da prática de lecionar em sala de aula

- Profissionalizar a administração das escolas e melhoria pedagógica com auxílio de Organizações Sociais (Oss), entidades civis ou Parcerias Público-Privadas

- Reforçar o ensino sobre o exercício da cidadania e do civismo

- Acelerar a implementação das escolas de tempo integral, com meta de expansão para 4,5 mil unidades

- Criar uma força-tarefa para oferecer reforço escolar a crianças e jovens com perda de aprendizado devido à pandemia

- Disponibilizar vagas de cursos técnico-profissionalizantes para os jovens acessarem o mercado de trabalho, facilitando o primeiro emprego

- Instituir cursos de educação financeira, empreendedorismo e introdução à programação nas escolas de estaduais de tempo integral

Propostas de Vinicius Poit para Segurança Pública

- Pactuar metas plurianuais para a redução de violência

- Usar tecnologia para uma política baseada em compartilhamento de informações, monitoramento inteligente e integração do sistema da polícia a câmeras particulares

- Recuperar o centro de São Paulo, junto com a Prefeitura e com apoio da iniciativa privada, garantindo máxima segurança ao comércio e assistência a moradores de rua

- Apoiar a implantação da Guarda Municipal nos municípios paulistas, com recursos do Fundo Estadual de Segurança Pública

- Implementar um sistema público-privado na administração penitenciária

- Reforçar a segurança das propriedades no setor agropecuário e nas chácaras de lazer paulistas

Propostas de Vinicius Poit para Saúde

- Dar atenção total à prevenção da saúde, priorizando atendimento em unidades de atenção básica para evitar internações em hospitais

- Utilizar sistemas informatizados de gestão para otimizar atendimento, assim como usar a telemedicina e implantar o Prontuário Eletrônico no Estado de São Paulo

- Ampliar programas de sucesso existentes, como o Corujão da Saúde, e garantir transparência na Central de Regulação de Ofertas e Serviços de Saúde (CROSS)

- Dar apoio institucional e financeiro às Santas Casas, dentro do sistema de unidades descentralizadas de saúde

- Criar mecanismos para assegurar prazo mínimo para marcação de cirurgias e exames após a triagem na saúde básica

Propostas de Vinicius Poit para a área Social

- Elaborar políticas sociais para quem mais precisa, baseadas em evidências, e que visem à emancipação econômica dos mais pobres

- Estimular parcerias com o sistema S para fortalecer defesa de mulheres vulneráveis através da capacitação e da inclusão produtiva.

- Avaliar instrumentos de melhoria do programa de renda mínima do Estado (Renda Cidadã), aperfeiçoando-o com novos instrumentos de saída

- Auxiliar municípios com programas de inclusão, tratamentos e geração de emprego

Propostas de Vinicius Poit para Habitação

- Criar um programa de reurbanização e revalorização dos bairros periféricos das grandes cidades paulistas, incluindo a melhoria da iluminação pública através de PPPs

- Promover a regularização fundiária das propriedades rurais e urbanas, trazendo maior segurança jurídica para os negócios paulistas

- Defender de forma rígida da propriedade privada com medidas rápidas de reintegração de posse quando criminosamente invadidas

Propostas de Vinicius Poit para Transportes e Mobilidade

- Buscar soluções para a conclusão de obras prometidas, mas não realizadas, como a finalização do Rodoanel, os VLTs urbanos e o trem de passageiros SP-Campinas-Vale Paraíba

- Criar um plano logístico para ampliar a malha ferroviária paulista, interligado com modais de transporte de cargas

Propostas de Vinicius Poit para Cultura e Esportes

- Planejar a instalação de rede digital para garantir conectividade em todos os espaços do território paulista

Propostas de Vinicius Poit para Sustentabilidade

- Privatizar a Sabesp e criar um programa de universalização do tratamento de esgotos

- Acabar com os lixões nos municípios paulistas e implantar a logística reversa na agenda dos resíduos sólidos

- Incentivar o uso sustentável de áreas verdes, incluindo a concessão de Parques e Reservas Florestais públicas