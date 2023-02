Viúva de Bruno Pereira será diretora para índios isolados do governo Lula

BRASÍLIA - A antropóloga Beatriz de Almeida Matos vai chefiar a diretoria que cuida de povos indígenas isolados e de recente contato no Ministério dos Povos Indígenas do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ela é a viúva de Bruno Pereira, assassinado enquanto trabalhava com indígenas do Vale do Javari, na Amazônia, em junho de 2022. A região é considerada a com maior concentração de comunidades isoladas no mundo.

Professora da Faculdade de Ciências Sociais e da Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal do Pará, Beatriz tem experiência de trabalho e pesquisa na terra indígena do Vale do Javari. Ela tem mestrado e doutorado em antropologia social. A nomeação foi publicada na última terça-feira, 14, pela Casa Civil.

A antropóloga Beatriz Matos e o indigenista Bruno Pereira Foto: Arquivo pessoal

Bruno Pereira foi morto enquanto realizava um trabalho voluntário de preparar indígenas para defender o próprio território. Ele era acompanhado pelo jornalista inglês Dom Phillips, também assassinado. A ação vinha contrariando interesses do crime organizado na região de tríplice fronteira por resultar em apreensões de itens retirados ilegalmente do território preservado. A Polícia Federal concluiu que o duplo homicídio foi praticado a mando de um estrangeiro acusado de liderar uma rede de pesca e exploração ilegais.

Desde que o duplo homicídio ganhou repercussão nacional, Beatriz tem participado de debates alertando para a escalada da criminalidade no Javari e lutando para que as mortes de Bruno e Dom não tenham sido em vão.

“É uma honra fazer parte desse ministério. Aceitei o desafio com esperança, alegria e saudade. Vou com ele e vários parceiros para fazermos o que sonhamos juntos”, comentou a antropóloga, nas redes sociais.

Nomeação de Beatriz Matos para o Ministério dos Povos Indígenas Foto: Reprodução

O casal veio morar em Brasília em 2018, quando Bruno Pereira assumiu a Coordenação-Geral de Índios Isolados e de Recente Contato da Fundação Nacional do Índio (Funai). Na fundação desde 2010, ele vinha sofrendo perseguições internas por contrariar interesses de exploradores ilegais.

Com o governo Bolsonaro e a nomeação do delegado Marcelo Xavier para comandar a Funai, o indigenista passou a sofrer pressão de ruralistas e lideranças evangélicas. O presidente adotou uma política abertamente antiambiental e anti-indígena. Ele foi tirado do cargo em 2019, após coordenar uma grande operação para destruição de balsas de garimpo na terra indígena, e a família voltou a viver em Belém.

A partir daí começou a trabalhar voluntariamente para a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Univaja). Na função, capacitava indígenas para que os próprios nativos fiscalizassem e denunciassem a invasão das terras.

Em setembro do ano passado, Beatriz Matos participou com o então candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de um ato com povos da floresta, em Belém (PA).

“A maior homenagem ao Bruno, para nós da família, para os amigos, para todos que o amavam e o admiravam, seria primeiramente assegurar que seja feita justiça no caso dele e de Dom. Que todos os envolvidos, inclusive possíveis mandantes que, até o momento, não foram identificados, sejam responsabilizados e que as redes criminosas que foram responsáveis pelas mortes dele e do Dom sejam desmontadas”, disse, na ocasião.

A especialista foi uma das redatoras do relatório técnico elaborado pelo Observatório dos Direitos Humanos dos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato (Opi) e entregue ao governo de transição, em novembro. Beatriz Matos também já presidiu a entidade.