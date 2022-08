Ao vivo: Lula e Bolsonaro participam do primeiro debate para presidente com mais 4 candidatos

O primeiro debate entre candidatos à Presidência da República ocorre neste domingo, 28, e reúne os seis primeiros colocados nas pesquisas de intenção de voto: Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Jair Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (PMDB), Felipe d’Avila (Novo) e Soraya Thronicke (União Brasil). O primeiro debate entre candidatos à Presidência da República ocorre neste domingo, 28, e reúne os seis primeiros colocados nas pesquisas de intenção de voto: Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Jair Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (PMDB), Felipe d’Avila (Novo) e Soraya Thronicke (União Brasil).

Isenção de impostos

Após ser perguntada por Simone Tebet sobre suas propostas para educação, Soraya Thronicke afirmou que pretende isentar de imposto de renda todos os professores, tanto do ensino público quanto privado. “O impacto é de apenas R$ 10 bi por ano”, afirmou a candidata, que relacionou a viabilidade do projeto ao importo único. A candidata também disse que pretende utilizar parcerias com a iniciativa privada.

Na réplica, Tebet afirmou que pretende tratar dos problemas da educação desde a educação infantil, até o ensino técnico. Ela também propôs a criação de uma poupança estudantil, para que alunos de ensino médio recebam um valor de R$ 5 mil no último ano, caso não deixem a escola.

Aplausos

Salles aplaude orgulhoso quando Lula faz referência a ele e diz que o Brasil já teve ministro do Meio Ambiente que falou em “passar a boiada” para afrouxar legislação de proteção ambiental. Candidato à Câmara, Salles comemorou com aliados sugerindo que a menção do petista o fazia ganhar votos. (Beatriz Bulla)

Crise climática

Para Felipe d’Avila, Lula perguntou sobre a crise climática. Pediu a opinião dele sobre o que está acontecendo no Brasil acerca da questão ambiental e qual a proposta dele para resolver.

D’Avila disse que é preciso que o Brasil seja a primeira nação carbono zero. Segundo ele, o País tem condição de capturar 50% do carbono do mundo plantando árvores em áreas degradadas. Falou sobre emprego verde e energias renováveis. Ele disse ainda que o agronegócio brasileiro é o que mais preserva no mundo todo.

O ex-presidente Lula (PT) pergunta para o candidato Felipe D'Ávila (Novo) sobre a questão climática e ambiental. #Eleições2022 pic.twitter.com/wLoKaIa3KE — Band Jornalismo (@BandJornalismo) August 29, 2022

O petista falou que nenhum empresário sério vai fazer queimada e destruir biomas. “Entretanto, temos gente do governo que até incentiva”, afirmou, e citou a fala de Ricardo Salles, quando ministro do Meio Ambiente do governo Bolsonaro, sobre “deixar a boiada passar”.

D’Avila replicou que o meio ambiente vai ser resolvido com “mais mercado”, e o PT dá a impressão de que não gosta do mercado. “O mercado vai ajudar o Brasil a proteger o meio ambiente, vai trazer investimento”. Diz que é preciso atrair emprego e renda no meio ambiente com o dinheiro do mercado, e que o Brasil só vai voltar a ser respeitado internacionalmente quando tiver opções sustentáveis.

Luiz Felipe D'Avila é candidato pelo partido Novo Foto: MIGUEL SCHINCARIOL/AFP

Janones muda de lugar

Briga de Janones com Salles incomodou petistas. Depois do bate-boca, os integrantes da comitiva de Lula colocaram Janones sentado no meio do grupo, de onde é mais difícil levantar e provocar os bolsonaristas. (Beatriz Bulla)

SUS

Soraya perguntou para Simone Tebet como diminuir as filas do SUS no pós-pandemia. A candidata do MDB afirmou que essa é uma questão muito importante e disse que o problema da pandemia poderia ter sido muito menor se o presidente tivesse agido com responsabilidade. Mencionou escândalo na compra de vacinas. Disse que não houve coordenação do governo federal, e não porque ficamos em casa. Complementou que decretou-se calamidade pública para corrupção, mas que ela decretaria calamidade para focar na recuperação das filas do SUS.

A candidata do União Brasil disse que tem um “projeto liberal de verdade para a economia” e que para diminuir as filas do SUS, pretende usar toda a capacidade da iniciativa privada para complementar o SUS e agilizar o atendimento.

Simone disse que, se eleita presidente, vai atualizar a tabela SUS, 25% por ano até 100% no fim dos quatro anos. Ela disse que médicos dizem para ela que as pessoas estão morrendo porque a tabela está defasada. Disse que vai tirar esse dinheiro do orçamento secreto e do tamanho da máquina.

Candidata Soraya Thronicke (União Brasil) pergunta sobre a administração e importância do SUS a candidata Simone Tebet (MDB). #Eleições2022 pic.twitter.com/TFqf6ulrTh — Band Jornalismo (@BandJornalismo) August 29, 2022

Renda mínima

Em resposta, Ciro afirmou que Bolsonaro desconhece a situação da fome no Brasil e criticou o que considerou “politicagem”. “Quero encerrar essa disputa de quem é que é mais papai-noel em véspera de eleição, Bolsa Família mais R$ 200″ e defendeu um programa de renda mínima pagando R$ 1.000 por domicílio. Bolsonaro afirmou que o número de famílias abaixo da linha da pobreza diminuiu apesar da pandemia.

Presidente Jair Bolsonaro durante debate nos estúdios da Band, em São Paulo Foto: MIGUEL SCHINCARIOL/AFP

“Descalabro” da educação

O candidato Felipe D'Ávila (Novo) perguntou para o candidato Ciro Gomes (PDT) sobre educação. #Eleições2022 pic.twitter.com/RXuPGionGg — Band Jornalismo (@BandJornalismo) August 29, 2022

Felipe d’Avila perguntou, para Ciro Gomes, o que é preciso fazer para acabar com o “descalabro” da educação. Mencionou altos investimentos no setor e os casos de corrupção do governo Bolsonaro.

Ciro disse que é preciso avaliar o tipo de educação aplicado. Segundo ele, o que é aplicado hoje é o ensino do século passado e é preciso mudar isso. A outra parte é o financiamento, porque o Brasil paga, per capita, menos do que os Estados Unidos e a Europa.

D’Avila replicou que é preciso investir na carreira do professor, mudar o curso de pedagogia. Investir no ensino profissionalizante para reter os estudantes. Mensurar o aprendizado do aluno. Segundo ele, no governo do PT teve muito gasto na educação, mas o aprendizado não foi suficiente.

Para Ciro, é preciso aprofundar o debate, motivando o professor para levar uma pedagogia mais digital aos alunos e estimular a autonomia intelectual. Relatou experiências de ensino profissionalizante no Ceará. Mas disse que é preciso pagar direito para os professores e dar condições para a educação. Atacou o Fies de Lula.

Felipe D'Avila, Lula, Simone Tebet, Bolsonaro, Soraya Thronicke e Ciro Gomes Foto: Andre Penner/AP

Janones e Ricardo Salles brigam em sala dos convidados, seguranças precisam intervir

O deputado federal André Janones (Avante), apoiador de Lula, e o ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles, apoiador do presidente Jair Bolsonaro, protagonizaram há pouco uma grande confusão na sala reservada para convidados no primeiro debate entre presidenciáveis, que acontece nesta noite. Os seguranças precisaram intervir para evitar agressão física entre os dois. A briga começou após o candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, dizer em debate que o desmatamento no seu governo foi o menor. Salles, ex-ministro de Bolsonaro, reagiu aos gritos e disse que o desmatamento no tempo do PT foi o maior. Janones levantou para gravar o adversário político, que se levantou aos gritos de “seu merda”. (Por Eduardo Gayer, Beatriz Bulla, Iander Porcella, Sofia Aguiar e Bruno Luiz)

Fome

Ciro Gomes questionou Jair Bolsonaro sobre a declaração do presidente de que “não há fome no Brasil”, a qual classificou como “absurda”.

Bolsonaro respondeu que “cada um interpreta as informações como acha melhor” e disse que a economia melhora após a crise da pandemia de covid-19 - voltando a criticar o “fique em casa”. Bolsonaro também citou o Auxílio Brasil como uma medida de combate a fome: “o meu governo atendeu aos mais necessitados”.

Candidato Ciro Gomes (PDT) pergunta ao atual presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), sobre combate a fome no Brasil. #Eleições2022 pic.twitter.com/d83Bg81Th7 — Band Jornalismo (@BandJornalismo) August 29, 2022

Bolsonaro x Lula

Bolsonaro perguntou a Lula sobre corrupção. Falou sobre o endividamento da Petrobrás, disse que o povo nordestino sofreu pela corrupção. Questionou por qual motivo Lula quer voltar ao governo.

“Era preciso ser ele pra me perguntar”, disse Lula. O ex-presidente disse que os números citados eram mentirosos. Afirmou que não teve nenhum presidente da República que fez mais fiscalização contra a corrupção do que ele, citando ações de seu governo.

Bolsonaro replicou que, segundo Palocci, tudo foi aparelhado no governo de Lula. Disse que Lula recebia pacotes de propina e que seu governo era uma “cleptocracia”, um governo a base de roubo, feito para controlar o parlamento. Disse que foi o mais corrupto da história do Brasil.

Lula disse, contudo, que seu governo é marcado pelo crescimento em muitas áreas, como empreendedorismo, educação, riqueza da biodiversidade, proteção da Amazônia, relações internacionais, entre outros. “Meu governo deveria ser reconhecido exatamente por isso”. Disse que Bolsonaro adora fazer bravatas, dizer números que não existem. Alegou que o País que deixou é “um País que o povo tem saudade”.

Ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tenta voltar ao Palácio do Planato Foto: Miguel SCHINCARIOL/AFP

Ativismo judiciário

O presidente Jair Bolsonaro negou qualquer problema com o Poder Judiciário, mas afirmou que há ingerência e ativismo judiciário no Brasil. “Eu não tenho problema com poder nenhum. Alguns ministros do Supremo Tribunal Federal que querem a qualquer preço interferir no Poder Executivo”, disse.

Imposto Único

Antes da réplica, a candidata Soraya Thronicke (União Brasil) pediu para se apresentar antes de falar sobre economia. Sobre o tema, a candidata disse defender o imposto único como principal proposta na área.

Educação na pandemia

Questionado sobre como resgatar a “geração covid” na educação, Lula disse que “lamentavelmente” não há informação do MEC para saber a situação dos estudantes atualmente. Ele mencionou a dificuldade de acesso à educação durante a pandemia e a evasão escolar. Prometeu convocar reunião com todos os governadores e prefeitos de capitais para fazer um pacto. Uma “guerra contra o atraso educacional” pela pandemia e pelo corte nos investimentos na educação. “Lamentavelmente a educação foi abandonada neste País”, afirmou.

Harmonia de Poderes

Simone Tebet disse que a harmonia de Poderes depende de um presidente que saiba cumprir a constituição. Acusou o presidente de ameaçar os valores democráticos e não respeitar instituições e imprensa.

Cortar desperdício

Felipe d’Avila afirmou que “a economia brasileira está estagnada há mais de 20 anos”. Segundo ele, “é preciso cortar o desperdício da máquina pública. Tem muito dinheiro sendo desperdiçado”.