Quem são os parlamentares mais velhos que já assumiram cadeiras na Câmara dos Deputados

BRASÍLIA — A Câmara dos Deputados hoje tem a terceira parlamentar mais velha a tomar posse em toda a história da Casa legislativa. A deputada Luiza Erundina (PSOL-SP) é mais longeva na legislatura atual, tendo assumido a cadeira aos 88 anos, dois meses e dois dias. Apenas Araújo Góis (AL), empossado em 1930, aos 91 anos, e Alberto Silva (PMDB-PI), empossado em 2007, aos 88 anos, dois meses e 22 dias, a superam.

O quarto colocado da lista é Themístocles Sampaio (PMDB-PI), que assumiu o cargo aos 87 anos. Ele era suplente de Alberto Silva, que morreu aos 91 anos, dois anos depois de ser empossado. Também tornou-se deputado aos 87 anos Camilo Cola (PMDB-ES).

Luiza Erundina está no sexto mandato consecutivo na Câmara dos Deputados Foto: Nilson Bastian/Câmara dos Deputados

PUBLICIDADE Erundina está em seu sexto mandato consecutivo. Entre 2023 e 2024, ela elaborou ou foi coautora de 26 projetos de lei, seis propostas de emenda à Constituição (PEC) e foi relatora de um texto. Caso novamente se candidate, será a parlamentar mais velha da história da Casa. Em 2020, Erundina foi candidata a vice-prefeita de São Paulo na chapa de Guilherme Boulos (PSOL). “(Erundina) segue na luta, combativa, inspirando gerações com sua trajetória brilhante na vida pública nacional. Luiza é, acima de tudo, uma guerreira que representa o povo brasileiro”, diz Boulos. Conheça a história dos deputados mais velhos da história da Câmara:

Publicidade

1º- Araújo Góis

Empossado aos 91 anos, Araújo Góis realizaria ali, em candidatura avulsa, seu terceiro e último mandato como deputado federal. Ele exerceu a função por pouco tempo, já que o governo provisório da Revolução de 1930 extinguiu os mandatos e fechou o Congresso Nacional.

O ex-deputado morreu nove anos depois, no dia 12 de setembro de 1939.

2º- Alberto Silva

O segundo deputado mais velho a ser empossado na história da Câmara foi eleito em 2006 e empossado em fevereiro de 2007 aos 88 anos. Em 2009, aos 91 anos, Alberto Silva morreu após ser internado com uma infecção pulmonar. Ele também lutava contra um câncer na próstata.

O parlamentar foi três vezes governador do Piauí, ministro dos Transportes, senador e prefeito de Parnaíba por duas vezes.

3ª- Luiza Erundina

Erundina foi vice de Guilherme Boulos na disputa à prefeitura de São Paulo, em 2020 Foto: Felipe Rau/Estadão - 29/11/2020

Deputada federal reeleita em 2022, Luiza Erundina está em Brasília pelo seu sexto mandato consecutivo. Ela nasceu em Uiraúna (PB), migrou para São Paulo em 1971 e participou da fundação do PT, nove anos depois. Foi prefeita de São Paulo entre 1989 e 1992.

Publicidade

Erundina ingressou na Câmara dos Deputados em 1998, quando deixou o PT para ingressar o PSB. Quando foi eleita em 2018, ela já era a deputada mais velha daquela legislatura.

4º- Themístocles Sampaio

Themístocles Sampaio discursou no plenário da Câmara em março de 2000 em defesa do nepotismo Foto: Dida Sampaio/Estadão

Após a morte de Alberto Silva, Themístocles Sampaio voltou à Câmara em outubro de 2009, aos 87 anos e 10 meses. O deputado ficou famoso no começo dos anos 2000, após fazer uma defesa do nepotismo. Ele também já foi considerado “o presidente do baixo clero”.

“Sou pelo nepotismo”, disse Themístocles, com três filhos e um neto na folha da Câmara. “Empregarei os meus parentes enquanto puder. Se eu puder amparar minha família toda, eu a ampararei”. O parlamentar morreu em março de 2013.

5º- Camilo Cola

Camilo Cola durante cerimônia de condecoração da Medalha Mauá, recebida do então ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, em 2020. Ex-deputado federal foi combatente da Força Expedicionária Brasileira e atuou na Segunda Guerra Mundial Foto: Ricardo Botelo/Minfra - 5/11/2020

Em 2010, quando foi eleito como suplente e acabou tomando posse, Camilo Cola tinha aos 87 anos e seis meses. Além de deputado, ele foi ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira (FEB), tendo lutado na Segunda Guerra Mundial, e também foi fundador da Viação Itapemirim, em 1953.

No total, ele exerceu o mandato parlamentar entre 2007 e 2015. Cola morreu aos 97 anos, em maio de 2021, por causas naturais.

Publicidade

6º- Vicente Arruda

Vicente Arruda teve passagem pelo PSDB e exerceu mandato como deputado federal pela última vez pelo PROS, atual Solidariedade Foto: Joedson Alves/Estadão - 16/05/2000

Também como suplente, Vicente Arruda (PROS-CE) foi empossado deputado federal, aos 86 anos, em agosto de 2015. No total, foi deputado federal por seis mandatos.

Arruda morreu aos 90 anos, em novembro de 2019, após internação causada por uma pneumonia.

7º- Miguel Arraes

Miguel Arraes foi presidente do PSB e deixou vasto legado político em Pernambuco. Seu neto foi governador do Estado e seu bisneto, João Campos, é o atual prefeito de Recife Foto: Fabio Motta/Estadão - 16/01/2000

Uma das grandes figuras da história da esquerda brasileira, Miguel Arraes (PSB-PE) também assumiu cargo como deputado federal aos 86 anos, quando foi empossado em fevereiro de 2003.

Arraes foi três três vezes governador de Pernambuco e deixou grande legado político. Ele é avô de Eduardo Campos, ex-governador de Pernambuco e candidato à Presidência morto em um acidente de avião em 2014; da deputada federal Maria Arraes (Solidariedade-PE) e da ex-deputada federal Marília Arraes (Solidariedade-PE). Ele também é bisavô do prefeito de Recife João Campos (PSB) e do deputado federal Pedro Campos (PSB-PE).

Miguel Arraes foi preso após o golpe militar de 1964 quando era governador de Pernambuco e exilou-se na Argélia após passar mais de um ano na cadeia. Morreu em 2005, dois anos após ser empossado deputado. Na época, tinha 88 anos e ficou 59 dias em acompanhamento em uma Unidade de Terapia Intensiva. Ele sofria de infecção pulmonar e seus rins já não mais funcionavam normalmente.

Publicidade

8º - Mauro Benevides

Mauro Benevides foi vice-presidente da Assembleia Nacional Constituinte de 1989 e hoje tem 94 anos Foto: Wilton Junior/Estadão - 05/08/2022

Mauro Benevides (PMDB-CE) é outro da lista dos deputados empossados aos 86 anos, em maio de 2016. De vasta carreira política, foi presidente do Senado e do Congresso Nacional entre 1991 e 1993, período em que se passou o processo de impeachment do então presidente Fernando Collor.

Ele também foi vice do deputado Ulysses Guimarães no comando da Assembleia Constituinte e chegou a sentar na cadeira de presidente da República, na ausência de Itamar Franco.

Mauro Benevides hoje tem 94 anos e é pai do deputado federal Mauro Benevides Filho (PDT-CE).

9º- Manoel Fulgêncio

Um dos deputados que compuseram a Constituinte de 1891, Manoel Fulgêncio (MG) exerceu a função parlamentar por 13 mandatos consecutivos.

Sua última legislatura se deu em 1927, quando foi empossado deputado federal aos 86 anos. Fulgêncio morreu aos 87 anos, em setembro de 1928.

Publicidade

10º- Neiva Moreira

Neiva Moreira foi um dos fundadores do PDT e foi líder da sigla na Câmara em seu último mandato como deputado federal Foto: Dida Sampaio/Estadão - 02/04/2003

Aos 85 anos, Neiva Moreira (PDT-MA) foi empossado deputado federal em fevereiro de 2003. Ele foi um dos fundadores do PDT, partido do qual foi presidente.

Neiva aderiu em 1979 à Carta de Lisboa – o documento oficial de fundação da sigla idealizada por Leonel Brizola – e ficou com a missão de criar a legenda no Maranhão. Pelo PDT, ele exerceu os mandatos de deputado federal entre 1993 e 1994 e de 1997 a 2007.

O ex-deputado morreu em maio de 2012, aos 94 anos.