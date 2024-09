Eleições em São Paulo: 5 momentos marcantes das disputas à Prefeitura da capital paulista

BRASÍLIA – A cada quatro anos, as eleições municipais de São Paulo são marcadas por episódios que entram para a história da política brasileira. Em 2024 não vai ser diferente, já que a atual campanha dos candidatos à Prefeitura tem como destaque frases de efeito e trocas de ofensas em debates, reviravoltas nas pesquisas de intenção de voto e lágrimas em sabatina.

Edifício Matarazzo é a sede da Prefeitura de São Paulo. Foto: Daniel Teixeira/Estadão

As eleições em São Paulo, maior cidade do País, já foram protagonizadas por políticos que moldaram a política brasileira moderna. Há quarenta anos, atitudes dos ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso, Jânio Quadros, Fernando Collor e do do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se tornaram folclóricas. O mesmo foi feito por ex-prefeitos que estão na memória dos paulistanos, como Fernando Haddad, Marta Suplicy e Paulo Maluf.

Os momentos marcantes deste ano vão figurar ao lado de outros episódios emblemáticos que ocorreram nas disputas anteriores. Em série especial publicada nesta semana, o Estadão selecionou cinco episódios que marcaram as eleições para a Prefeitura, desde o primeiro pleito realizado após o fim da ditadura militar, em 1985.

FHC sentou na cadeira de prefeito antes da hora e Jânio Quadros desinfetou o móvel

Em 1985, na primeira eleição municipal após a ditadura militar (1964-1985), Fernando Henrique Cardoso, que então era o candidato do MDB à Prefeitura, posou para fotógrafos sentado na cadeira do gabinete do Executivo municipal na véspera do pleito.

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (à esquerda) senta na cadeira de prefeito antes da eleição de 1985; o ex-prefeito Jânio Quadros (à direita) desinfetou o móvel após eleito Foto: Reginaldo Manente/Estadão

PUBLICIDADE As pesquisas de opinião apontavam que FHC, então candidato de centro-esquerda, era o favorito a vencer a disputa apertada. O principal adversário dele era Jânio Quadros, então filiado ao PTB e representante do conservadorismo.

A eleição teve um resultado inesperado. Com os eleitores progressistas se dividindo entre Fernando Henrique e o ex-senador Eduardo Suplicy (PT), Jânio venceu a disputa com 39,3% dos votos válidos contra 35,8% de FHC. Não havia segundo turno na época.

Jânio arquitetou uma “vingança” contra FHC e colocou o plano em prática no dia seguinte à posse na Prefeitura: convocou jornalistas para fazerem o registro dele despejando desinfetante na cadeira. “Gostaria que os senhores testemunhassem que estou desinfetando esta poltrona porque nádegas indevidas a usaram. Porque o senhor Henrique Cardoso nunca teria o direito de sentar-se cá e o fez, de forma abusiva. Por isso, desinfeto”, disse.

Lula apertou a mão de Maluf em troca de tempo de televisão para Haddad

Em 2012, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi até a casa do ex-prefeito Paulo Maluf, um dos principais rivais políticos dele, para negociar a entrada do PP na coligação do então candidato do PT à Prefeitura, Fernando Haddad.

O PT queria o PP na coligação para ter um minuto e meio a mais de tempo de televisão para Haddad, que não era conhecido pelo eleitor paulistano naquele ponto da campanha. Em troca, Maluf pediu que Lula apertasse a mão dele na frente da imprensa.

“Não faço casamento no porão da igreja. Ou é no altar, publicamente com o cardeal, ou não tem casamento. Se o Lula for almoçar em casa, então o partido vai apoiar o Fernando Haddad”, disse Maluf em entrevista à Folha de S. Paulo em 2016, relembrando o dia em que Lula foi à casa dele.

Lula apertou a mão de Paulo Maluf em troca de tempo de televisão para Haddad em 2012 Foto: Epitácio Pessoa/Agência Estado

Lula não queria ir ao encontro de Maluf, mas foi convencido por aliados petistas a aceitar o convite. A foto ao lado de Maluf escandalizou a política paulistana e foi chamada de “o retrato do coronelismo” em edição do Estadão veiculada no dia seguinte ao evento. O registro motivou a saída da deputada Luiza Erundina, que era a vice de Haddad, da campanha.

Presidente do Brasil entre 1990 e 1992, Fernando Collor tentou se eleger prefeito de São Paulo em 2000, mas teve a candidatura indeferida Foto: Dida Sampaio/Estadão

O ex-presidente não tinha conexão alguma com a capital paulista. Natural de Maceió, o ex-presidente, ao longo da vida, já havia morado em Brasília e no Rio, em função da carreira política do pai, o ex-senador Arnon de Mello.

Com os ânimos acirrados, o candidato do PPB disse que a petista deveria “ficar quietinha, sem dar palpites”. No fundo, Marta mandou Maluf “calar a boca”. A troca de insultos foi veiculada ao vivo para os eleitores paulistanos.

Vice de Boulos, Marta fez carreata para pedir votos contra o candidato do PSOL em 2020

Na última eleição, Marta Suplicy, que atualmente é vice na chapa do candidato do PSOL, Guilherme Boulos, participou de uma carreata para pedir votos contra o deputado federal. Boulos estava disputando o segundo turno contra o ex-prefeito Bruno Covas (PSDB), e a campanha do tucano aproveitou a imagem de Marta para conquistar votos na periferia paulistana.

Antes do pleito, Marta chegou a ser cotada para compor a chapa com Covas. O acordo não vingou e quem foi o vice do tucano foi o atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB). Agora, Nunes é adversário de Boulos e Marta.

No dia do segundo turno, quando o tucano venceu o candidato do PSOL por uma diferença de um milhão de votos, Marta posou ao lado de Nunes e de Covas para jornalistas. Ela ocupou o secretariado dele e permaneceu na gestão de Nunes, que assumiu a Prefeitura em 2021 devido à morte do titular. Em janeiro deste ano, ela deixou o governo do emedebista para se unir a Boulos e voltou ao PT, partido do qual se desfiliou em 2015, disparando críticas sobre o envolvimento da legenda em esquemas de corrupção.

