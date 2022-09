Votação terá horário unificado em todo o País; entenda como vai funcionar em cada Estado

Há 17 dias do primeiro turno, o Brasil se prepara para as eleições gerais de 2022. Este ano, no entanto, apresenta uma novidade quando o assunto é votar: os horários de votação ao redor do Brasil serão unificados. As seções ficarão abertas entre 8H e 17H, do horário de Brasília.

Leia também Pesquisa Quaest: Bolsonaro ultrapassa Lula no Rio de Janeiro

A decisão, tomada pelo TSE (Plenário do Tribunal Superior Eleitoral) em dezembro de 2021, prevê que todas as seções eleitorais do País fiquem abertas durante 9 horas - o tempo que vai durar a votação em todo o País.

Nos Estados que seguem o horário de Brasília (DF), as seções serão abertas às 8h e fechadas às 17h, contanto que não haja eleitores na fila. Os Estados com fuso horário diferente da capital brasileira terão de se adequar à medida.

Com o novo horário unificado, resultados das eleições passará a ser divulgado às 17h de Brasília Foto: Evaristo SA/AFP

Estados e horários

O Distrito Federal e os Estados das regiões Sul, Sudeste e Nordeste, mais Goiás, Tocantins, Pará e Amapá, abrirão as seções às 8h.

Continua após a publicidade

Os Estados de Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e a maior parte do Amazonas terão de abrir as seções uma hora antes, às 7h do horário local.

Já os Estado do Acre e a parte restante do Amazonas vão abrir as seções duas horas antes, 6h.

Apuração

Com essa mudança, a previsão é de que a divulgação dos resultados das eleições seja iniciada às 17h do horário oficial de Brasília.

A medida é válida para o primeiro e o segundo turno.