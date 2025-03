Walter Salles doou para candidatos de PSOL a PSDB em campanhas eleitorais; veja números

O cineasta Walter Salles, diretor do filme Ainda Estou Aqui, doou mais de R$ 1,75 milhão para candidaturas de esquerda nas últimas oito eleições. Ele detém fortuna avaliada em US$ 4,4 bilhões e fez doações para 26 candidaturas desde 2008. São 23 os candidatos contemplados com recursos do cineasta, pois três deles receberam valores do cineasta em mais de um pleito.

PUBLICIDADE As candidaturas apoiadas por Walter Salles são de filiados desde PSOL até PSDB. PSB e PT foram os partidos que mais receberam doações somadas, com R$ 463 mil e R$ 450 mil, respectivamente. O candidato que recebeu o maior valor em doações do cineasta foi Fernando Gabeira (PV), que disputou a prefeitura do Rio de Janeiro em 2008. Salles doou R$ 230 mil para a campanha do então deputado federal, que perdeu um segundo turno acirrado contra Eduardo Paes (então no PMDB, hoje no PSD).

Todos os valores citados são nominais, ou seja, não foram corrigidos pela inflação do período. O Estadão entrou em contato com a assessoria da produtora de Salles, mas não obteve retorno.

Das 26 candidaturas que receberam doações de Salles, somente cinco foram eleitas. Entre os 21 candidatos que não se elegeram, constam políticos que, após as eleições, chegaram a assumir mandatos na condição de suplentes.

Somente três das 26 candidaturas apoiadas pelo cineasta foram de postulantes a cargos do Executivo: além de Gabeira em 2008, Salles doou para Jorge Viana (PT), candidato ao governo do Acre em 2022, e a Marcelo Freixo (PSOL), que disputou o governo do Rio de Janeiro no mesmo ano. A eleição de 2022 registrou o maior número de candidatos apoiados por Salles, doador de 17 campanhas.

Fortuna avaliada em US$ 4,4 bilhões

Walter Salles possui uma fortuna avaliada em US$ 4,4 bilhões, segundo cálculo da revista americana Forbes. Convertida para a moeda nacional, o patrimônio de Walter Salles é estimado em R$ 26,4 bilhões. Ele é neto do banqueiro João Moreira Salles, um dos fundadores do Unibanco. A instituição fundiu-se com o Itaú em 2008.

Salles é diretor de Ainda Estou Aqui, o primeiro filme brasileiro a receber o Oscar de Melhor Filme Internacional. O cineasta também foi o primeiro a emplacar um longa do Brasil no rol de indicados ao prêmio da Academia de Cinema dos Estados Unidos para filmes em língua estrangeira: Central do Brasil foi finalista em 1999, mas acabou superado pelo italiano A Vida é Bela.

Seu primeiro longa de projeção foi Terra Estrangeira, de 1996, estrelado por Fernanda Torres. Fernanda é uma das intérpretes de Eunice Paiva em Ainda Estou Aqui, adaptado de livro de mesmo nome do jornalista e escritor Marcelo Rubens Paiva.

Walter Salles é diretor de 'Ainda Estou Aqui', primeiro filme brasileiro a vencer o Oscar de Melhor Filme Internacional Foto: Matt Sayles/The Academy

Doações em mais de uma eleição

Três candidatos receberam doações de Walter Salles em mais de uma eleição. O ativista do movimento negro Douglas Belchior candidatou-se a deputado federal em 2018 pelo PSOL e, em 2022, voltou a tentar o cargo pelo PT. Nas duas ocasiões, recebeu doações do cineasta: R$ 8,5 mil em 2018 e R$ 150 mil na eleição geral seguinte.

A professora universitária Tatiana Roque recebeu R$ 68 mil em doação de Salles na campanha a deputada federal em 2022 pelo PSB, mas não se elegeu. De 2023 a 2024, foi secretária municipal de Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. Nas eleições de 2024, candidatou-se a vereadora e voltou a contar com o apoio do cineasta, que doou R$ 100 mil para a campanha dela à Câmara carioca. Dessa vez, foi eleita com 16.957 votos.

Em 2022, a ativista Vanda Witoto foi candidata a deputada federal do Amazonas. Contou com R$ 50 mil em doação de Walter Salles, mas não se elegeu. Dois anos depois, candidatou-se a vereadora de Manaus. Salles voltou a doar R$ 50 mil para a líder indígena, mas a ativista não foi eleita.

Candidatura tucana

Salles é doador de campanhas com perfil ideológico de esquerda. A doação de R$ 50 mil para uma campanha tucana também segue a mesma linha, com apoio a Aava Santiago, vereadora de Goiânia de orientação progressista.

No Legislativo da capital goiana desde 2021, Aava atua com enfoque em direitos das mulheres, maternidade e mudanças climáticas. Em 2024, reelegeu-se com 10.482 votos, a quarta maior votação para o cargo na cidade.