Wellington Dias, do PT, é eleito senador pelo Piauí

O ex-governador do Piauí, Wellington Dias, do PT, foi eleito senador com 51,34% dos votos válidos (948.130). Joel Rodrigues, do PP, ficou em segundo lugar com 47,60% (879.067). Já a terceira posição ficou com o Professor Ajosé, do PMN, com 0,48% dos votos válidos (8.886).

Já foram contabilizadas 98,66% das urnas.

Wellington Dias foi governador do Piauí entre 2003 e 2010, quando deixou o cargo para assumir uma cadeira no Senado. Voltou ao Governo em 2014, reelegeu-se em 2018 e, em março de 2022, deixou a posição para concorrer outra vez a senador.

Com 60 anos, é natural de Oeiras, no Piauí, mas foi criado em Paes Landim no mesmo estado. Dias cursou graduação em Letras, é autor de várias obras literárias e membro da Academia Piauense de Letras.

Votos dos candidatos ao Senado no Piauí

WELLINGTON DIAS, PT - 51,34% (948.130 votos)

JOEL RODRIGUES, PP - 47,60% (879.067 votos)

PROFESSOR AJOSÉ, PMN - 0,48% (8.886 votos)

GEORGE MÁGNO, PSOL - 0,42% (7.852 votos)