Wellington Fagundes, do PL, é reeleito senador pelo Mato Grosso

Wellington Fagundes, do Partido Liberal (PL), foi reeleito senador pelo Mato Grosso neste domingo (2). Com 91,57% das urnas apuradas no Estado, o médico veterinário recebeu 765.626 votos – o que representa 63,59% dos votos válidos.

O segundo candidato mais votado foi Antônio Galvan, com 25,92% dos votos. Em 2022, no entanto, o Mato Grosso elegerá apenas uma vaga para o Senado Federal.

Médico veterinário, Fagundes tem uma longa vida pública. O político de 65 anos é formado pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e pós-graduado em ciência política pela Universidade de Brasília (UnB).

O político conta com mais de 30 anos de trabalho parlamentar - 24 destes na Câmara dos Deputados. Por duas vezes, foi o mais votado do Estado.