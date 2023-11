Quem é Weverton Rocha, antigo desafeto de Flávio Dino e relator da indicação ao STF no Senado

BRASÍLIA – A relatoria da indicação de Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal (STF) ficou sob responsabilidade de um antigo desafeto do ministro da Justiça. Escolhido para a função pelo presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), o senador Weverton Rocha (PDT-MA) se afastou de Dino após ter sido preterido na sucessão ao governo do Maranhão em 2022.

A relação dos dois, porém, é descrita como de idas e vindas por interlocutores do ministro da Justiça, como mostrou a Coluna do Estadão. Assim que foi divulgada a decisão de Lula sobre a vaga no Supremo, o senador classificou a indicação como “muito bem-vinda” e o nome de Dino como de “inquestionável capacidade”. “Para nós maranhenses é uma honra ver Dino, um conterrâneo, sendo indicado para compor a corte suprema”, afirmou Weverton no X (antigo Twitter), na segunda-feira, 27, antes de ser formalizado como relator na CCJ.

Weverton Rocha chegou ao Senado após apoio de Dino, mas apoiou concorrente do ministro da Justiça no pleito de 2022 Foto: Reprodução/ Flávio Dino no Facebook

Weverton era aliado de Dino quando o ministro ocupava o cargo de governador do Maranhão, entre 2015 e 2022. Em 2018, quando disputou a reeleição, Dino apoiou Weverton e Eliziane Gama (PSD-MA) para as duas vagas do Estado no Senado. Os três participavam juntos de propagandas televisivas na campanha.

Naquele ano, Weverton ficou em primeiro lugar nas eleições para o Senado no Maranhão, com 1.997.443 votos (35% dos votos válidos). Já Eliziane ficou com a segunda vaga, ao receber 1.539.916 votos (27%). Eles assumiram em 2019 para um mandato até 2027.

Pela proximidade com o então governador, ele esperava ser o candidato para a sucessão no Executivo estadual. O escolhido, entretanto, foi Carlos Brandão (PSB) – do mesmo partido de Dino e vice dele nos dois mandatos em que esteve à frente do governo maranhense.

Continua após a publicidade

No mesmo dia em que Dino comunicou, em uma reunião, que apoiaria Brandão, Weverton postou em rede social que participaria de uma frente de oposição, encabeçada por sua candidatura ao governo estadual. A coligação reuniu PDT, PROS, Agir, PL, de Jair Bolsonaro, e outros partidos que apoiaram o então presidente, como PTB e Republicanos.

Enquanto Brandão tinha ao seu lado o então candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Dino, Weverton afirmava fazer parte de uma frente ampla que ia “bater na porta” do presidente eleito no pleito de 2022, independentemente de quem fosse.

O rompimento entre os dois ficou mais evidente quando Weverton declarou apoio ao ex-senador Roberto Rocha (PTB), aliado de Bolsonaro e que disputava uma vaga com Dino ao Senado. Nas eleições, Brandão venceu Weverton, que ficou em terceiro lugar para o cargo de governador. Dino, por sua vez, ficou com a vaga no Legislativo federal, com 62,41% dos votos válidos. Roberto Rocha teve 35,56%.

Assim que Flávio Dino foi escolhido por Lula para comandar o Ministério da Justiça, Weverton Rocha parabenizou o antigo desafeto em rede social. “Ganha o Maranhão, que terá uma representação importante no novo governo”, afirmou em dezembro de 2022. Os dois seriam colegas no Senado, caso Dino não tivesse assumido a função na Esplanada.

Continua após a publicidade

Ao longo deste ano, os dois tiveram uma reaproximação. No dia 15 de agosto, Weverton se reuniu, no Palácio da Justiça, sede do ministério, com Flávio Dino e o ministro da Previdência e presidente do PDT, Carlos Lupi. O encontro de uma hora está registrado na agenda do chefe da Justiça.

Nesta segunda-feira, logo após ser anunciado que seria o relator no Senado da indicação de Dino ao STF, Weverton afirmou que vai trabalhar para que a escolha passe por uma aprovação majoritária na CCJ e no plenário. A sabatina do ministro da Justiça no colegiado está marcada para 13 de dezembro.

O parlamentar esteve em jantar com governistas, com a presença de Dino, na noite desta terça-feira, 28, em Brasília. A reunião foi para traçar estratégias para a busca de votos dos senadores.

O Estadão procurou o senador Weverton Rocha e o ministro da Justiça, Flávio Dino, mas não obteve retorno.

Weverton é afilhado político de ex-governador cassado

Weverton Rocha, de 44 anos, é natural de Imperatriz (MA) e filho de uma professora e de um técnico agrícola. De acordo com biografia oficial no site do Senado, ele começou na política quando ingressou no movimento estudantil e se filiou, aos 16 anos, ao PDT, partido em que está até hoje.

Continua após a publicidade

O senador é formado em administração pela Faculdade São Luís e foi secretário estadual de Esporte e Juventude do ex-governador do Maranhão Jackson Lago (PDT). Contando com o apoio de Lago, que foi cassado em 2009 por abuso de poder político, ele foi eleito suplente de deputado federal em 2010, assumindo definitivamente uma cadeira na Câmara em 2012, onde permaneceu até ser eleito senador.

Na Câmara, foi líder de uma bancada formada por partidos de oposição ao governo de Michel Temer (MDB). Weverton votou contra o impeachment de Dilma Rousseff (PT) e a reforma trabalhista.

No Senado, Weverton é vice-líder do governo Lula e votou a favor do arcabouço fiscal e da reforma tributária, pautas de interesse do Executivo. O maranhense, no entanto, votou a favor do marco temporal da demarcação das terras indígenas no fim de setembro.

“Sou vice-líder do governo Lula, mas não concordo com a insegurança jurídica que anúncios de possíveis novas demarcações geram. É preciso encontrar soluções que protejam os povos indígenas, sem prejudicar pequenos produtores”, afirmou Weverton em rede social.