Wilder Morais, do PL, é eleito senador por Goiás

Wilder Morais, do PL, foi eleito senador por Goiás neste domingo (2). Com 98,46% das urnas apuradas, o empresário recebeu 789.220 votos, o que representa 25,33% dos votos válidos.

O segundo candidato mais votado foi Marconi Perillo (PSDB), com 616.501 votos. Em 2022, no entanto, Goiás elege somente para uma vaga no Senado Federal.

Wilder Morais tem 54 anos e, entre 2012 e 2018, ocupou uma cadeira no Senado Federal. Em 2018, tentou a reeleição, mas não conseguiu.

Votos dos candidatos ao Senado em Goiás

Wilder Morais (PL): 789.220 votos (25,33%)

Marconi Perillo (PSDB): 616.501 votos (19,78%)

Delegado Waldir (União Brasil): 528.596 votos (16,96%)

Alexandre Baldy (PP): 398.006 votos (12,77%)

João Campos (Republicanos): 345.899 votos (11,10%)

Denise Carvalho (PCdoB): 295.133 votos (9,47 %)

Vilmar Rocha(PSD): 55.518 votos (1,78%)

Manu Jacob (PSOL): 1.376 votos (1,65%)

Leonardo Rizzo (Novo): 35.811 votos (1,15%)

