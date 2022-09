XP/Ipespe: Lula cresce 3 pontos e vantagem sobre Bolsonaro vai a 11

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cresceu três pontos e ampliou a vantagem sobre o presidente Jair Bolsonaro (PL) na disputa pelo Palácio do Planalto na última rodada da pesquisa XP/Ipespe, divulgada nesta sexta-feira, 23. O petista aparece com 46% das intenções de voto, enquanto o chefe do Executivo se manteve estável, com 35%.

Na busca pelo voto útil, a candidatura petista tenta absorver os votos dos apoiadores da chamada “terceira via” para arrematar a disputa ao Palácio do Planalto já no dia 2 de outubro, evitando o segundo turno. No levantamento, as candidaturas que representam esse grupo oscilaram para baixo em comparação com o levantamento anterior.

Os candidatos à presidência Lula (PT), Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB). Foto: Bruno Kelly/Reuters; Pedro Kirilos/Estadão; Ueslei Marcelino/Reuters; e Werther Santana/Estadão.

O candidato do PDT, Ciro Gomes, oscilou dois pontos para baixo em comparação com o último levantamento e agora tem 7%. A a emedebista Simone Tebet também oscilou dentro da margem de erro e saiu de 5% para 4% das intenções de voto. Soraya Thronicke (União Brasil) tem 1% dos votos. Brancos e nulos somaram 7% e os demais candidatos não pontuaram na sondagem.

O petista também lidera na pesquisa espontânea, quando o entrevistado não recebe uma lista de candidatos para escolher. Ele aparece com 41%, ante 34% de Bolsonaro. Em um eventual segundo turno, Lula teria 54% das intenções de voto e presidente, 37%, diz a pesquisa.

Lula registrou o maior crescimento no Sudeste. O petista passou de 38% para 43% das intenções de voto na região. Bolsonaro ficou com os mesmos 37%.

A pesquisa foi realizada entre 19e 21 de setembro e entrevistou 2 mil eleitores por telefone. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número o BR-08425/2022. A margem de erro é de 2.2 pontos porcentuais para mais ou para menos.