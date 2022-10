Pesquisa Ipespe/XP: Lula tem 53% dos votos válidos; Bolsonaro, 47%

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se mantém na liderança pela disputa do Palácio do Planalto, segundo a última pesquisa Ipespe/XP divulgada nesta sexta-feira, 14. O petista possui 53% dos votos válidos - cenário em que votos brancos e nulos são desconsiderados, assim como o total de entrevistados que se declarou indeciso. O presidente Jair Bolsonaro (PL) aparece com 47%.

O levantamento também levou em consideração o cenário de votos totais. Nesse caso, Lula possui 49% das intenções de voto e Bolsonaro, 43%. Brancos e nulos somam 4%, e há outros 4% indecisos.

A pesquisa questionou qual o nível de interesse dos entrevistados quanto às eleições. Os números mostram que 79% deles estão muito interessados ou possuem algum interesse - essa foi a maior taxa de interesse desde o início da série história da pesquisa, em julho de 2021.

Sob encomenda da corretora de investimentos XP, o Ipespe entrevistou 2.000 pessoas entre os dias 10 a 12 de outubro 2022 por telefone. A margem de erro máximo estimada é de 2,2 pontos porcentuais e a taxa de confiança é de 95,5%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-07942/2022.