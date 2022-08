Youtuber afirma que exagerou ao chamar Bolsonaro de vagabundo

O influenciador e youtuber Wilker Leão fez uma publicação no Instagram na noite desta quinta-feira, 18, e afirmou que exagerou ao chamar o presidente Jair Bolsonaro (PL) de “vagabundo” e “safado”, mas disse que não recua sobre ter chamado o chefe do Executivo de “tchutchuca do centrão”.

“Todo mundo viu o recorte do “tchutchuca do centrão”, eu não retiro, de fato ele é isso. Quem se entrega para o centrão é o que?”, questionou o youtuber, “quem está em partido de mensaleiro, Valdemar Costa Neto, é o que? É tchutchuca do centrão mesmo.”

O presidente Jair Bolsonaro tenta arrancar celular da mão de youtuber Foto: Reprodução

Leão, que é cabo da reserva e advogado, aparece em vários vídeos questionando eleitores de Bolsonaro sobre as contradições nas falas do presidente, como a relação dele com partidos do centrão. Ele também defende pautas relacionadas aos militares, como o porte de arma para cabos e soldados, além do direito à sindicalização da categoria.

Não é a primeira vez que o youtuber discute com Bolsonaro. Em vídeo publicado em abril deste ano, ele cobra do presidente, em frente a seus apoiadores, ações para a melhora das condições de militares do baixo escalão.

O episódio levou o tema a ser o assunto mais comentado no Twitter mundial.

