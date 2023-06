Zanin faz primeira visita ao STF depois de sabatina e marca data da posse; veja vídeo

BRASÍLIA - O futuro ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Cristiano Zanin, fez sua primeira visita ao prédio no qual trabalhará pelos próximos 27 anos. Na casa nova, Zanin se reuniu com a presidente Rosa Weber e marcou para o dia 3 de agosto sua cerimônia de posse no plenário da Corte.

Zanin foi recebido por Rosa no gabinete presidencial do STF, que fica localizado no terceiro andar do edifício sede. Foi neste mesmo lugar que a chefe do poder Judiciário expôs ao presidente Luiz Inácio Inácio Lula da Silva (PT) no final do ano passado a histórica falta de diversidade racial e de gênero na composição do tribunal. Rosa mostrou ao petista a galeria de ex-presidentes, na qual se destaca a presença majoritária de homens brancos.

O encontro com a ministra durou cerca de 40 minutos e funcionou como uma espécie de boas-vindas ao tribunal. Na noite da última quarta-feira, 21, os dois já haviam conversado por telefone. Na ligação, a ministra parabenizou o futuro colega de Corte pela aprovação no Senado.

Os demais membros da Corte também foram ao gabinete da presidente para recepcionar o novo colega.

O mais novo magistrado aproveitou a passagem pela Suprema Corte para se reunir com os servidores da área administrativa do tribunal e discutir como funcionará o seu gabinete.

Encerrado o tour pelo STF, Zanin teve a sua primeira “audiência” no salão branco da Corte, onde os ministros costumam receber advogados no intervalo das sessões de julgamento. O futuro ministro passou cerca de 20 minutos no local acompanhado por dois assessores particulares e uma servidora do STF.

O Estadão captou imagens do ministro na sala de reuniões. Ele atendeu a pelo menos duas ligações e transitou pelo local em que ficam expostas as fotografias dos ex-presidentes da Corte, cargo que devera ocupar em 2033.

Zanin teve sua indicação aprovada pelo Senado na quarta-feira, 21. O placar registrou a aprovação de 58 senadores e 18 votos contrários.