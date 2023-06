Zanin perde ação contra influenciador bolsonarista antes de ser indicado para o STF

BRASÍLIA – Pouco antes de ser indicado ao Supremo Tribunal Federal (STF), o advogado Cristiano Zanin Martins sofreu uma derrota em processo judicial no qual tentou ganhar uma indenização de R$ 40 mil de um influencer bolsonarista. A sentença do caso foi publicada na semana passada, mas ele pode recorrer.

Zanin tinha recorrido à Justiça contra dois posts no Twitter do bolsonarista Luiz Galeazzo Vareta, dono do perfil @oiluiz nas redes. Nos textos, Galeazzo insinuava que a contratação de Zanin pelo empresário Joesley Batista, dono do frigorífico JBS, seria uma ajuda à campanha de Lula do ano passado.

O advogado Cristiano Zanin entrou na justiça contra um influenciador bolsonarista que o insulto em rede social Foto: Ueslei Marcelino/ Reuters

No primeiro post, em 15 de agosto, o bolsonarista dizia: “Muito conveniente a J&F contratar o advogado do Lula quando a campanha do petista está precisando de dinheiro... Deve ser só coincidência”.

Na segunda publicação, dois dias depois, o influencer retomava o assunto: “Primeiro, Lula usou o BNDES pra transformar Joesley Batista no Campeão Nacional da carne. Agora, Joesley paga o favor, contratando o advogado do Lula justamente quando a campanha do ladrão mais precisa de dinheiro. Dizem que é uma boa forma de se doar grana sem ninguém ver”.

O advogado de Lula conseguiu liminar, em recurso ao Tribunal de Justiça de São Paulo, para que o bolsonarista fosse obrigado a apagar esses dois posts. As postagens foram apagadas, mas estão registradas no processo judicial. A remoção tinha sido negada pela juíza Raquel Machado Carleial de Andrade, da 20ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo.

O relator do recurso no TJSP, desembargador Alexandre Coelho, afirmou que “as mensagens contêm evidente carga ofensiva à honra do autor, o qual chegou a ser citado pessoalmente num dos textos, o que nem precisaria ser feito, pois facilmente identificável pela maioria da população que acompanhou fatos recentes da história do Brasil”.

Continua após a publicidade

Postagem com acusações ao advogado Cristiano Zanin e que são objeto de processo judicial Foto: Reprodução

Indicado ao Supremo por Lula nesta quinta-feira, 1, Zanin afirmou à Justiça que as insinuações, sobre sua contratação por Joesley, foram “ilações vazias com o intuito de ferir a sua honra e a sua brilhante carreira, assim como a do seu escritório de advocacia”.

No processo, Zanin lembrou ainda que o bolsonarista foi cotado para comandar as redes sociais do Palácio do Planalto durante o governo Bolsonaro. “(...) o que não se concretizou após diversas polêmicas em que se envolveu – acerca de falas misóginas, gordofóbicas e machistas”, afirmou o advogado.

Para contrapor sua biografia à história de vida do bolsonarista, a quem chamou de “reincidente na prática de atos desabonadores da honra alheia”, Zanin enumerou à Justiça alguns elogios que recebeu de Rodrigo Janot, ex-procurador-geral da República, e dos ministros Gilmar Mendes e Luís Roberto Barroso, do STF. Mas a magistrada minimizou essas citações.

“As qualidades particulares das partes - expostas pelo autor sob o viés natural de sua própria perspectiva, sem entretanto qualquer finalidade prática ou conveniente ao feito que seja discernível - dizem respeito tão somente a suas vidas privadas”, afirmou.

No entanto, a fama alcançada por Zanin foi citada pela magistrada como uma circunstância a ser considerada ao avaliar as críticas sofridas pelo advogado. Ela afirmou também que as insinuações do bolsonarista tinham aspecto de “jornalismo opinativo”.

“Por pouco razoáveis e, por vezes, inacreditáveis que determinadas opiniões sejam, qualquer indivíduo tem o direito de expressá-las enquanto se atentar aos limites juridicamente estabelecidos”, afirmou a juíza na sentença. “Não se podem proibir questionamentos”, acrescentou.

Continua após a publicidade

Com a derrota, Zanin ainda foi condenado a pagar 10% do valor da causa em honorários para o advogado do bolsonarista e a pagar as custas processuais.

Procurado pelo Estadão, Zanin não quis se manifestar.