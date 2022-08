Zema cancela agendas de campanha por dois dias após ‘indisposição’ e ‘exames não conclusivos’

ESPECIAL PARA O “ESTADÃO”/BELO HORIZONTE - O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), sentiu uma “indisposição” na manhã desta terça-feira, 2, foi levado para um hospital de Belo Horizonte, que não teve o nome divulgado, passou por exames, que “não foram conclusivos”, e cancelou todos seus compromissos de campanha por dois dias, só retornando às atividades na sexta-feira, 5.

Leia também Datafolha MG: Zema lidera com 48% das intenções de voto; Kalil tem 21%

A assessoria de imprensa do governador do Novo, candidato à reeleição, não informou se Zema ficará hospitalizado ou se fará repouso em sua casa, no bairro Castelo, na região da Pampulha, área nobre da capital mineira.

Continua após a publicidade

A equipe médica que atendeu ao mandatário indicou que ele “faça repouso e isolamento pelos próximos dois dias”.

Todas as agendas políticas do governador foram canceladas. Estava previsto que ele teria compromissos políticos, nesta terça-feira (2), em Belo Horizonte, na quarta-feira (3) em Patrocínio (MG) e em Patos de Minas (MG), ambas no Alto do Paranaíba, na quinta-feira (4).

Zema lidera a corrida pela reeleição

Zema lidera a corrida para o governo de Minas Gerais com 44% das intenções de voto, de acordo com a pesquisa da Real Time Big Data, divulgada em 21 de julho. O levantamento de intenção de votos aponta o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD) em segundo lugar, com 33%.

O senador Carlos Viana (PL), que apoia a reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL), mas que pode renunciar a seu nome, caso Zema apoie o capitão reformado, está em terceiro, com 8% das intenções de voto.

O ex-deputado Marcus Pestana (PSDB), com 2%, empata no limite da margem de erro de três pontos porcentuais com Viana. O tucano também empata com as professoras Lorene Figueiredo (PSOL), que tem 1%, e Vanessa Portugal (PSTU), também com 1%, e com a fotógrafa Renata Regina (PCB), com pontuação inferior a 1%.