Zema ignora disputa nacional, e Kalil procura associar nome a Lula em horário eleitoral em Minas

BELO HORIZONTE – No primeiro dia de propaganda eleitoral para o governo de Minas Gerais, nesta sexta-feira, 26, o governador Romeu Zema (Novo), candidato à reeleição, ignorou o pleito nacional, optando por destacar sua gestão à frente do governo de Minas Gerais. O principal adversário do mandatário, o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), por sua vez, ressaltou o apoio do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao seu nome, em seu programa de TV.

Zema, com 2 minutos e 55 segundos de inserção, reforçou a necessidade de outro mandato para conseguir cumprir suas metas e propostas. “Ainda há muito o que ser feito. Não é em quatro anos que se coloca tudo em ordem. O segundo governo será ainda melhor”, afirmou o político do Novo.

O ex-presidente Lula durante ato de campanha; em Minas, petista apoia Kalil Foto: Miguel Schincariol /AFP

O governador ainda destacou iniciativas de sua gestão, a exemplo de ter colocado o pagamento dos servidores públicos estaduais em dia, uma de suas principais promessas há quatro anos.

Kalil, por sua vez, abriu o horário reservado à propaganda eleitoral, com 3 minutos e 19 segundos, reforçando o apoio que recebe de Lula. “Eu estou junto com o presidente Lula. Eu e Lula vamos fazer Minas Gerais melhor e um país melhor”.

Lula aparece na inserção de Kalil, com elogios ao ex-prefeito e deixando claro seu apoio. “(Kalil) tá do lado do povo mais pobre. O povo que mais precisa. Quando conheci Kalil, vi que estava do lado de um cara verdadeiro e leal. Um dos prefeitos mais competentes que Belo Horizonte já teve. Será um ótimo governador”, afirma o ex-presidente na propaganda. Na sequência, Kalil diz que “quem está falando é ele (Lula), não sou eu não”.

O candidato Marcus Pestana (PSDB) se definiu na propaganda como “diferente dos outros” e destacou o seu currículo, apresentando os cargos políticos que ocupou em sua trajetória na vida pública. “Trabalha cuidando dos outros” foi o destaque de sua inserção, de um minuto e 41 segundos.

O candidato Carlos Viana (PL), em uma inserção de um minuto e 36 segundos, relembrou o pai em seu programa. Segundo ele, seu genitor demonstrava apoio às iniciativas do filho e enfatizava que “há sempre trabalho a fazer”. E, por fim, a candidata Lorene Figueiredo (PSOL), em 27 segundos, defendeu a necessidade de maior representatividade feminina na política brasileira e destacou sua oposição às candidaturas à reeleição do governador mineiro e do presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Já pensou em ter uma mulher governando Minas Gerais? Sou mãe, doutora em políticas públicas e feminista. Nosso dever de casa é derrotar Bolsonaro e Zema”.