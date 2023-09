Calor em SP: 7 lugares para aliviar o dia quente

Com a previsão do tempo antecipando um calor recorde de 36ºC em São Paulo durante o fim de semana, os paulistanos que não conseguirem sair da capital ainda podem encontrar nos limites da cidade algumas opções de local para fugir das altas temperaturas ou ao menos amenizar seus efeitos. Abaixo, confira uma lista de parques e piscinas que são abertos ao público.

Parque do Ibirapuera

Um dos principais cartões postais de São Paulo, o Parque do Ibirapuera, na zona sul, é também uma das áreas verdes mais procuradas e frequentadas nos dias de sol pela capital paulista, principalmente nas áreas do gramado em volta do lago (que, diga-se de passagem, não é próprio para banho). Cuidado apenas para não escolher um ponto próximo aos patos e marrecos, que costumam ser bastante territorialistas por lá.

Endereço: Av. Pedro Álvares Cabral - Vila Mariana, São Paulo - SP, 04094-050

Parque da Água Branca

Com entrada relativamente próxima ao metrô da Barra Funda, o Parque da Água Branca, na Avenida Francisco Matarazzo, tem uma área verde de 137 mil metros quadrados, com alguns lagos espalhados pelo local. A grande quantidade de árvores garante que o espaço seja uma boa opção para um passeio mais fresco.

Endereço: Av. Francisco Matarazzo, 455 - Água Branca, São Paulo - SP, 05001-900

Parque Augusta - Prefeito Bruno Covas

Desde que foi inaugurado há dois anos, o Parque Augusta - Prefeito Bruno Covas, próximo à Praça Franklin Roosevelt, tem recebido um público mais jovem e sem pudores de tomar sol com trajes de banho, mesmo que não haja nenhum lago, rio ou cachoeira por ali. Nos dias de calor, a boa é levar uma canga, tomar uma água de coco (não é permitida a entrada com garrafas de vidro) e descansar sob as árvores.

Endereço: R. Augusta, 200 - Consolação, São Paulo - SP, 01303-050

Horto Florestal

Na Zona Norte, o Horto Florestal tem uma área total de 187 hectares, dos quais 35 estão abertos ao público. Além das árvores e toda a exuberância natural da Mata Atlântica, o local tem trilha, lagos e bicas que contribuem para o ar mais fresco que na rua, assim como capivaras, tucanos e maritacas que também ajudam a distrair um pouco a mente do caos e do calor intenso do fim de semana.

Endereço: Rua do Horto, 931 - Horto Florestal – São Paulo – SP – 02377-000

Parque do Povo - Mário Pimenta Camargo

No Itaim Bibi, o Parque do Povo - Mário Pimenta Camargo é uma boa opção para praticar esportes, com quadras, aparelhos de ginástica e campo de futebol, além das pistas de caminhada e trilhas. Todo o local conta com acessibilidade para pessoas que tenham mobilidade reduzida.

Endereço: Av. Henrique Chamma, 420 - Pinheiros, São Paulo - SP, 04533-130

Piscinas dos Centros Esportivos

Dos 47 Centros Esportivos mantidos pela Prefeitura, 30 têm algum tipo de piscina, das infantis até as olímpicas. Eles são gratuitos e abertos ao público, mas é preciso fazer uma carteirinha antes de poder acessá-los. Os locais funcionam de 8h às 17h, das terças-feiras aos domingos, e estão espalhados por toda a cidade. Confira a lista completa e como fazer a carteirinha clicando aqui.

Parque Villa-Lobos

No Alto de Pinheiros, o Parque Villa-Lobos tem brinquedos, bicicletário, área infantil e muitas árvores, tudo isso em uma área verde de 732 mil metros quadrados. Neste fim de semana, o espaço terá um atrativo a mais: o maior tobogã inflável da América Latina, com 15 metros de altura, além de uma programação que inclui também futebol de sabão. Os preços são a partir de R$ 8.

Endereço: Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001 - Alto de Pinheiros, São Paulo - SP, 05317-020