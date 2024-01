Feriado de 25 de janeiro: veja o que abre e o que fecha em São Paulo no aniversário da cidade

O feriado municipal de 25 de janeiro, data que celebra o aniversário de 470 anos da cidade de São Paulo, vai promover mudanças no funcionamento de serviços público na capital paulista nos próximos dias. Alguns serviços terão o funcionamento alterado nesta quinta e também sexta-feira, 26.

PUBLICIDADE Os ônibus municipais operados pela São Paulo Transporte (SPTrans), por exemplo, vão funcionar de forma gratuita na quinta, mas voltam a cobrar a tarifa de R$ 4,40, normalmente, na sexta. O rodízio de veículos vai ser alterado, com a liberação do tráfego de carros de passeios nos dois dias do feriado prolongado (25 e 26), e com a suspensão de algumas restrições somente no dia 25.

Aniversário de 470 anos de São Paulo provoca mudanças no funcionamento de serviços públicos na capital paulista. Foto: Taba Benedicto/Estadão

Saúde

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) ficarão fechadas pelos dois dias de feriado, mas outros equipamentos da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) funcionarão normalmente.

Já as Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) e AMAs/Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Integradas vão funcionar normalmente durante os dois dias, informa a pasta. Os serviços de vacinação, inclusive contra a covid-19, também continuam sendo oferecidos regularmente nas UBSs Integradas.

As assistências Médicas Ambulatoriais Especializadas (AMAs-E) e três dos quatro hospitais veterinários estarão abertos apenas na sexta-feira.

No dia 25 de janeiro, vão funcionar:

Hospitais Municipais (HMs);

Hospitais Dia (HDs);

Prontos-socorros Municipais (PSMs);

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs);

Centros de Atenção Psicossocial (Caps) IV;

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) 192;

Laboratório de Análises Toxicológicas (LAT);

Complexo Regulador de Urgência e Emergência (Crue);

Centro de Controle de Intoxicações (CCI).

Publicidade

No dia 26, os mesmos serviços citados voltam a abrir, com o acréscimo dos hospitais veterinários públicos - unidades sul, norte e leste, funcionam das 7h às 17h. A unidade oeste permanecerá fechada.

Poupatempo

As 12 unidades do Poupatempo instaladas na capital paulista terão as atividades suspensas nesta quinta-feira, mas voltam a funcionar normalmente na sexta, com atendimento presencial. Mesmo com o feriado, os serviços digitais poderão ser acessados no site, aplicativo, e WhatsApp — (11) 95220-2974 — do Poupatempo.

Rodízio de carros

O rodízio de veículos de passeio em São Paulo será suspenso na quinta-feira, e também na sexta. De acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (SMT) e a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o rodízio de veículos pesados (caminhões), a Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição aos Fretados (ZMRF) também não valerão na cidade, mas apenas para quinta-feira.

Na sexta, o rodízio de veículos pesados, a ZMRC e ZMRF voltam a ter operação normal, e apenas o rodízio de veículos de passeio (automóveis) continuará suspenso. Os corredores de ônibus também não serão liberados, segundo a administração.

Dia 25 terá Tarifa Zero nos ônibus da capital

Conforme já anunciado pela administração no mês de dezembro, as passagens para os ônibus municipais da capital, operados pela SPTrans, não serão cobradas no dia 25 de janeiro. A gratuidade do transporte, aplicada pelo Programa Tarifa Zero aos domingos, também vigora para o dia do aniversário de São Paulo.

A gratuidade das passagens de ônibus também foi válida no dia 25 de dezembro de 2023 (Natal) e no 1º de janeiro deste ano.

Nesta quinta-feira, 25, aniversário de São Paulo, os ônibus municipais vão adotar Tarifa Zero e rodar de forma gratuita durante todo o dia. Foto: Marcelo Chello/Estadão

Metrô e trens da CPTM

As linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata da Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô) vão operar com frota de feriado entre 4h40 e meia noite, informou o Governo do Estado. As equipes poderão disponibilizar mais trens se for necessário.

Publicidade

Já as linhas da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – 7-Rubi, 10-Turquesa, 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade –, também terão alterações, e vão operar com intervalos equivalentes aos de sábado. Dependendo da demanda, mais viagens serão ofertadas.

Na sexta-feira, no sábado, 27, e no domingo, 28, as programações serão as habituais.

Bancos

Correios

As unidades dos Correios no município de São Paulo não terão atendimento nesta quinta-feira, feriado em comemoração ao aniversário da capital.

Publicidade

Nos demais dias, o funcionamento é normal. Horários de funcionamento por localidade podem ser conferidos no site dos Correios.

Agências do INSS

As agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) de São Paulo também serão fechadas nesta quinta-feira, com o retorno do atendimento normal no dia seguinte, na sexta-feira. Pelo aplicativo de celular, Meu INSS, e pelo site é possível solicitar quase todos os serviços do Instituto. A Central Telefônica 135 também funciona normalmente. já que sua localização física fica em outros municípios do País.

Restaurante Bom Prato

Nesta quinta-feira, 14 unidades do Restaurante Bom Prato, programa do Governo do Estado, vão abrir na capital paulista. São elas: 25 de Março, Bom Prato Refeitório Luz, Praça da República, Brás, Guaianases, Itaquera, Lapa, São Mateus, Capão Redondo, Santo Amaro, Limão, Santana, Tucuruvi e Vila Nova Cachoeirinha. No dia 26/01, o funcionamento de toda a rede Bom Prato volta ao normal.

Doação de sangue

Caso queira aproveitar o feriado para doar sangue, entre em contato com a Fundação Pró-Sangue, para verificar sobre o agendamento ao longo do fim de semana prolongado. Clique aqui para mais informações.

Parques urbanos

Quem pretende visitar algum parque urbano, deve se atentar aos horários de funcionamento. Clique aqui para mais informações.