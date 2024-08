Acidente entre caminhão e carreta interdita trecho da Marginal do Tietê; veja onde

Após colisão com uma carreta, um caminhão ficou preso em uma mureta entre duas pistas da Marginal do Tietê no início da manhã desta terça-feira, 13, no sentido da Rodovia Ayrton Senna, nas proximidades do acesso à Ponte das Bandeiras. Para a retirada do veículo preso, a pista local foi totalmente bloqueada. O acidente aconteceu por volta das 5 horas.

“Com o choque o caminhão subiu na mureta na Marginal do Tietê, no sentido Ayrton Senna, antes da Ponte das Bandeiras”, disse a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

Agentes da CET estão trabalhando na região, neste momento, com auxílio de um guincho para a realizar a retirada dos veículos em segurança.

Trânsito fluindo na Marginal do Tietê. Foto ilustrativa. Foto: Werther Santana/Estadão - 26/09/2023

Com isso, o trânsito na via local está bastante congestionado nas proximidades.

Vale lembrar que nesta terça-feira o rodízio municipal de veículos é válido para placas finas 3 e 4.

Matéria em atualização.