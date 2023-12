Acidente causa bloqueio na Marginal do Tietê na manhã desta segunda

Uma colisão envolvendo um caminhão e três carros provocou a interdição da Marginal do Tietê no sentido da Rodovia Ayrton Senna, na altura da Ponte Velha Fepasa, na manhã desta segunda-feira, 18, de acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

Ainda conforme o órgão municipal, os veículos ocupavam a faixa central da via, que foi totalmente liberada pouco depois das 7 horas da manhã. Em razão da quantidade de veículos, ainda há reflexo no trecho do acidente.

O acidente foi registrado por volta das 6h15. “Os agentes auxiliaram na remoção dos veículos envolvidos no acidente, inclusive com o auxílio de um guincho da companhia.”

Trânsito fluindo na Marginal Tietê, próximo da ponte da Vila Guilherme. Foto: Werther Santana/Estadão - 26/09/23

Por volta das 8 horas, a situação no trânsito estava pior nas zonas sul (55 quilômetros), norte (30 quilômetros) e oeste (45 quilômetros). Na zona leste, havia 36 quilômetros de vias congestionadas no período, enquanto o centro registrava 16 quilômetros de lentidão.

Nesta segunda-feira, o rodízio municipal de veículos vale para carros com placas finais 1 e 2. A regra é para o município de São Paulo e vale para o chamado ‘Centro Expandido’. Assim, a proibição ocorre em dois períodos. Na parte da manhã, das 7 horas às 10 horas. E à tarde, das 17 horas às 20 horas. Sobre liberação durante as festas de fim de ano, a CET disse que ainda não saiu a portaria de suspensão do rodízio.