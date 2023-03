Acidente de ônibus na rodovia Régis Bittencourt deixa três mortos em Cajati, interior de SP

O tombamento de um ônibus de dois andares no km 511 da rodovia Régis Bittencourt em Cajati, na Serra do Azeite (SP), deixou três pessoas mortas, entre elas uma criança na madrugada desta sexta-feira, 17. Anteriormente, o Corpo de Bombeiros havia informado que eram cinco mortos. Por volta das 6h, foi feita a correção.

Ainda de acordo com a corporação, a rodovia foi interditada para o socorro e a Polícia Rodoviária Federal foi acionada para dar suporte. No total, havia 51 passageiros, mas ainda não se sabe o número exatos de feridos.

Tombamento de um ônibus turístico na rodovia Régis Bittencourt deixou cinco pessoas mortas na madrugada desta sexta-feira, 17. Foto: Google Maps/Reprodução

Ainda segundo a corporação, as vítimas que ficaram feridas foram encaminhadas para o Hospital Regional de Pariquera-Açu e Hospital Regional de Registro, ambos municipais, três delas em estado grave. Outras pessoas também foram encaminhadas aos hospitais com ferimentos leves.

A concessionária Artéris, responsável pela rodovia, chamou a equipe da estação de Bombeiros do município de Cajati por volta da 1h da madrugada. Quatro viaturas do Corpo de Bombeiros foram direcionadas para o atendimento da ocorrência.

No momento, segundo a Artéris, o acidente no sentido de São Paulo provoca interdição na via. A pista está interditada no Km 511 e há fila de dois quilômetros. Equipes da concessionária e da PRF atuam no local.

O ônibus saiu de Lapa, no Paraná, e tinha como destino a cidade de Aparecida, no Vale do Paraíba, em São Paulo.

Continua após a publicidade