Acidente deixa quatro mortos e uma criança ferida na Rodovia Anhanguera

Quatro pessoas morreram e uma criança ficou ferida após um acidente de trânsito na Rodovia Anhanguera (SP-330), na altura de Sumaré, interior de São Paulo, na tarde deste sábado, 28. Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária do Estado, um Chevrolet Montana entrou na via pela contramão, próximo do km 109 (sentido capital), e colidiu de maneira frontal contra um Citroën C3 e de forma lateral contra um Renault Sandero.

O acidente vitimou quatro pessoas: um homem e duas mulheres que estavam no Citroën, e o condutor que estava dirigindo a Montana.

Acidente aconteceu na rodovia Anhanguera, km 109, na altura da cidade de Sumaré, interior do Estado. Foto: Google Street View

Uma criança, que estava no mesmo veículo das três vítimas, ficou ferida e foi levada pelo helicóptero Águia da Polícia Militar para o Hospital das Clínicas da Universidade de Campinas (Unicamp). Todos os quatro que estavam no Citroën são da mesma família.

A pessoa que estava no Sandero, que também se envolveu no acidente, não se feriu, de acordo com a polícia militar rodoviária.

A colisão aconteceu por volta das 12h45 e a via ficou interditada por mais de três horas, das 13h às 16h10, segundo a concessionária AutoBAn, responsável pela rodovia Anhanguera.

A reportagem tentou entrar em contato com o Hospital das Clínicas da Unicamp para mais informações sobre o estado de saúde da criança, mas não conseguiu contato. A Secretária de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) foi questionada sobre as investigações do acidente, mas não deu retorno até a publicação deste texto.

