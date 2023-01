Acidente entre carreta e cinco caminhões deixa um morto e bloqueia Anchieta

Um acidente entre cinco carretas e um caminhão bloqueia totalmente a pista sul da Rodovia Anchieta na manhã desta segunda-feira, 31, na altura de Cubatão. A colisão aconteceu às 6h no quilômetro 53 da via, no sentido litoral. O motorista da carreta morreu na hora e o passageiro, que ficou ferido, foi levado ao Pronto-Socorro de Cubatão, de acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual. Os nomes das vítimas não foram informados.

Por causa da colisão, a pista sul foi bloqueada e tem o trânsito represado do km 46 ao 53. No sentido litoral, há congestionamento do km 31 ao 40 como reflexo. A pista norte da rodovia também está bloqueada para inversão do sentido de tráfego.

Segundo a Ecovias, concessionária que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI), houve derramamento de carga de soja da carreta na pista, que se espalhou no local. A limpeza está sendo feita. Neste momento, a Rodovia dos Imigrantes, sentido São Paulo, tem tráfego lento do km 54 ao km 50, devido carreta quebrada que bloqueia uma faixa, na serra.