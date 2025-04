Comandante da GCM é afastado após acusação de agressão pela ex-mulher

Em nota divulgada nesta sexta-feira, a Secretaria Municipal de Segurança Urbana afirmou que “em razão das acusações feitas contra o atual comandante da GCM, Eliazer Rodella, o mesmo será afastado imediatamente de suas funções”. A nota segue: “Um processo na corregedoria será instaurado para apurar as denúncias e verificar seus fundamentos. Caso as acusações sejam comprovadas, o comandante será exonerado”. A reportagem não localizou Rodella.

Samara narrou as agressões durante entrevista ao canal de YouTube “Histórias de Divórcios”, em episódio que foi divulgado em 24 de março. “Quando eu estava (grávida) de oito meses do meu filho, ele me espancou. A minha enteada estava em casa, acho que já estava com 12 anos. Minha filha tinha 1 ano e 4 meses, já ficava de pé e tudo. Ele batia minha cabeça na porta, deixou meus braços roxos, me jogou na cama com muita força”, afirmou.