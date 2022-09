Adolescente de 12 anos mata amiga com tiro no interior de SP

Uma jovem de 13 anos foi assassinada por outra adolescente, de 12 anos, no Jardim Paulista, em Taubaté, no Vale do Paraíba, na manhã da última terça-feira, 27. A vítima, Ana Lívia, foi atingida por um disparo de arma de fogo na nuca.

A adolescente pegou a arma de fogo na residência de um parente no domingo, 25 Foto: Polícia Civil

O crime aconteceu por volta das 11h30 e os policiais do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) foram acionados por volta das 15h. A garota foi encontrada pela mãe, Jessica Higino, quando ela voltou do trabalho no início da tarde.

A adolescente foi encaminhada para uma unidade da Fundação Casa, em São José dos Campos Foto: Google Street View

Após checar câmeras de segurança próximas ao local do crime, a polícia identificou como suspeita uma adolescente de 12 anos, que era amiga da vítima. Ela foi apreendida em uma escola municipal da cidade.

Segundo a polícia, a adolescente confessou o crime durante interrogatório na delegacia. Ela estava acompanhada do pai e afirmou aos policiais que, após o disparo, voltou para casa, escondeu a arma calibre 380 e foi para a escola. A adolescente pegou a arma de fogo na residência de um parente no domingo, 25. Agora os policiais trabalham para identificar o proprietário do armamento.

Na casa da vítima foram encontrados bilhetes que demonstravam afeto entre as duas adolescentes. Conforme a investigação policial, um desentendimento entre as garotas foi a motivação do assassinato. A adolescente foi encaminhada para uma unidade da Fundação Casa, em São José dos Campos.

Continua após a publicidade

De acordo com uma familiar da vítima, foi um choque quando descobriu quem matou Ana Lívia, já que as duas adolescentes eram amigas e sempre estavam juntas. Além disso, ainda segundo ela, na manhã do crime, Ana Lívia, que estava sozinha em casa, pediu à mãe permissão para receber a amiga. O velório ocorreu manhã desta quarta-feira, 28.