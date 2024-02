Adolescente é apreendido por furtar e engolir corrente de ouro avaliada em R$ 10 mil no Guarujá

Por volta das 13h o menor foi apreendido no Jardim Virgínia. Apesar do reconhecimento pela vítima, o jovem não portava a corrente roubada. Suspeitando que o adolescente tivesse ingerido o objeto, os guardas o encaminharam à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Enseada.

No local, após a realização de um exame de raio X, foi confirmado que a corrente estava no estômago do suspeito. Para resolver a situação, o menor foi submetido a procedimentos para induzir a expulsão do objeto, incluindo o uso de laxantes.