Adolescente morre atropelado por trem após pular muro de estação da CPTM para pegar bola

Em nota, a CPTM afirmou que o acidente ocorreu por volta das 9h30 no trecho entre as estações Eng. Goulart e Tatuapé, Linha 12-Safira. O menino foi atingido por um trem que seguia no sentido Brás. A Companhia lamentou o ocorrido e disse colaborar com as investigações.

No texto, a CPTM também afirma que a segurança é uma prioridade da Companhia e, por isso, o acesso à faixa ferroviária “é proibido, conforme a Norma Geral de Transporte, Tráfego e Segurança, a NTS, amparada pelo Decreto Federal 1.832, de 04/03/1996.”