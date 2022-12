Adolescente morre em tiroteio após briga generalizada em shopping no interior de SP

Uma adolescente de 17 anos morreu, nesta sexta-feira, 9, em um tiroteio que ocorreu após uma briga generalizada dentro de um shopping no município de Barretos, no interior de São Paulo. Outras três pessoas ficaram feridas. A confusão começou durante a transmissão do jogo entre Brasil e Croácia, que resultou na eliminação da seleção brasileira da Copa do Mundo no Catar.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram um grupo de jovens trocando socos e chutes na praça de alimentação do shopping. De acordo com o North Shopping, onde ocorreu o incidente, os seguranças conseguiram controlar a situação e levar as pessoas envolvidas para fora do estabelecimento. No entanto, a confusão se estendeu para os arredores do shopping.

Jovens trocam socos e chutes na praça de alimentação de um shopping em Barretos, no interior de São Paulo, após transmissão do jogo entre Brasil e Croácia pela Copa do Mundo do Catar. Foto: Reprodução/Redes Sociais

Segundo a Polícia Civil, homens armados dentro de um carro Ford Ka, de cor preta, passaram e efetuaram os disparos contra o grupo de pessoas que estava na rua. O tiroteio foi registrado na Via Conselheiro Antônio Prado, próximo ao Ginásio de Esportes João Batista da Rocha.

Identificada como Bárbara Carolina Cantídio, a jovem que morreu foi atingida por dois disparos nas costas. Ela ainda chegou a ser socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu aos ferimentos e faleceu a caminho do hospital.

Uma prima de Bárbara, também de 17 anos, foi baleada no tórax e levada em estado grave para a Santa Casa da cidade. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da adolescente. Outras duas pessoas, um homem de 21 anos e uma mulher de 20, sofreram escoriações durante a confusão.

#Tiroteio em Barretos Uma briga generalizada que começou dentro do North Shopping Barretos, nesta tarde de sexta, se estendeu para o lado de fora e teve duas jovens baleadas e uma morreu 😔 Região repercute o caso. #JornalTempo Posted by Jornal Tempo on Friday, December 9, 2022

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. “Nós apuramos, inicialmente, alguns suspeitos. As investigações agora prosseguem para confirmar o envolvimento deles e a motivação do crime. Estamos também ouvindo algumas testemunhas, para que possamos esclarecer de forma completa esse crime, identificando os autores e prendendo-os”, disse o delegado titular da Delegacia de Investigações Gerais de Barretos, Rafael Faria Domingos.

Mais cedo, a Polícia Civil ouviu dois suspeitos de participarem do crime, sendo um deles um adolescente de 17 anos reconhecido por uma das testemunhas. De acordo com o delegado Edson Winning, a equipe trabalha com a hipótese inicial de que uma disputa por tráfico de drogas teria motivado a confusão e o ataque a tiros.

“Nós estamos fazendo a investigação, mas, como temos relatos de brigas anteriores desses adolescentes por envolvimento com drogas, essa é a hipótese mais provável que estamos trabalhando”, explicou, em entrevista à EPTV, filiada da Rede Globo em Barretos.

O delegado ainda acrescentou que, conforme relato de testemunhas, as duas jovens atingidas não seriam os alvos dos atiradores, mas sim um rapaz que estava no mesmo local no momento dos disparos.