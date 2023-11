Aeroporto de Congonhas fica fechado por 2 horas devido a problema em trem de pouso de avião

O aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, ficou interditado por praticamente duas horas na noite desta quarta-feira, 1.º, véspera do feriado prolongado de Finados, devido a um problema com o trem de pouso de uma aeronave de pequeno porte. Segundo a Aena, empresa concessionária do aeroporto, ninguém se feriu, mas 13 voos foram cancelados e 17 transferidos para outros aeroportos. O problema ocorreu às 19h50 e se estendeu até as 21h49.

Em nota, a concessionária informou que “uma aeronave de pequeno porte, modelo Piper Aircraft PA-42, procedente de Cuiabá para o aeroporto de Congonhas, teve problemas com o trem de pouso durante a aterrissagem, às 19h50″.

Ainda segundo a empresa, a aeronave realizava transporte aeromédico e o passageiro foi retirado imediatamente pela equipe médica do aeroporto, em segurança. “A Aena logo iniciou os procedimentos para a retirada da aeronave e a pista foi liberada às 21h49″, afirma a nota.

Movimentação de passageiros no saguão do aeroporto de Congonhas Foto: Marcelo Chello/Estadão - 26/08/2023

O aeroporto de Congonhas fecha normalmente às 23h, mas nesta quarta-feira, por causa do acidente, o horário foi estendido até a meia-noite, segundo a Aena. A concessionária informou que a medida foi adotada “em alinhamento com as companhias aéreas e o Centro de Gerenciamento de Navegação Aérea”.

Passageiros que tiveram os seus voos transferidos para Cumbica, por exemplo, foram levados para Guarulhos em táxis particulares pagos pelas companharias áreas.