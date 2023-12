Aeroporto de Congonhas vira ‘forno’ após falha em ar-condicionado: ‘Não estamos aguentando’

Um problema no ar-condicionado da área de check-in do Aeroporto de Congonhas, zona sul de São Paulo, tem causado mal-estar a passageiros e funcionários esta semana. Segundo a concessionária que administra o terminal, a Aena Brasil, houve “instabilidade” no sistema de refrigeração do setor na terça-feira, 26, e uma equipe técnica vinha atuando no reparo. Após a publicação desta reportagem, a Aena informou que o sistema de ar-condicionado voltou a operar normalmente no final da tarde desta quarta-feira.

Quem frequenta o aeroporto - mais cheio nesta época por causa das festas de fim de ano e das férias - diz que o calorão não é dos últimos dias.

Movimentação no Aeroporto de Congonhas, onde falha em equipamento de refrigeração incomoda passageiros e funcionários desde terça Foto: Felipe Rau/Estadão

“Viajo quase toda semana aqui por Congonhas e é sempre quente, especialmente na sala de embarque. A gente chega a suar, é horrível”, reclama a analista de sistemas Glória Rodrigues, de 47 anos, que vai para o Rio de Janeiro.

“O ar-condicionado não funciona direito. Principalmente na sala de embarque, é quente. E ali a gente tem bastante idoso, bebê e pet”, afirma Julio Silva, de 25 anos, funcionário de uma empresa que atua no aeroporto. A Aena Brasil nega problemas no ar-condicionado em outras áreas do aeroporto além do check-in.

Segundo Silva, de novembro para dezembro, quando aumentou a movimentação no aeroporto por causa das férias , a situação no check-in, que costumava ser melhor do que a da área de embarque, piorou. Esta semana, afirma ele, chegou ao ápice.

“Sempre vejo pessoas reclamando e sei de uma colega de trabalho que já passou mal por conta do calor”, diz. No período em que a reportagem esteve em Congonhas, entre 15 horas e 16 horas desta quarta-feira, 27, os termômetros marcavam 28°C e a ventilação no local era pouca.

Pedro Luis dos Santos, contador de 38 anos, tentava fazer o seu check-in, da mulher e dos dois filhos pequenos. Ele, com viagem marcada para Maceió, relatou estresse por conta do calor. “As crianças ficam inquietas, choram, sabemos que é por conta do calor. Nem mesmo nós estamos aguentando.”

Por sorte, não havia aglomerações em filas no check-in e o tempo de espera era curto. “Daqui, vamos aguardar em algum lugar próximo às portas, porque é onde está mais fresco”, diz Santos.

Dos trabalhadores do aeroporto com quem a reportagem conversou, todos relataram incômodo com o calor e afirmaram que os problemas de insuficiência do ar-condicionado não começaram agora, mas têm piorado. No segundo semestre, o Brasil viu se repetirem fortes ondas de calor, impulsionados pelo El Niño e pelo agravamento das mudanças climáticas.

Alguns dos funcionários, que trabalham há muitos anos no aeroporto, afirmam que desde antes de a Aena assumir a gestão, em outubro, o equipamento de Congonhas já era insuficiente.

“Já aconteceu de eles (concessionária) simplesmente esquecerem de ligar o ar-condicionado e a gente ter de telefonar para a equipe responsável, reclamando, para ligarem”, afirma Silva.

Em nota, a Aena disse ter assumido Congonhas em 17 de outubro, “com planos de diversas melhorias no local, além da construção de um novo terminal de passageiros”. O ar-condicionado é um dos pontos de atenção, diz a concessionária, que “pretende implementar, ainda em 2024, um projeto de adequação do sistema de condicionamento, exaustão e renovação de ar do atual terminal de passageiros”.