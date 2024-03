Aeroporto de Guarulhos: conexão interna entre terminais 2 e 3 está em obras; veja como fica o acesso

O acesso para passageiros em conexão de voos domésticos do Terminal 2 do Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, para voos internacionais nos Terminais 2 e 3, está temporariamente fechado para a realização de obras, de acordo com a GRU Airport, concessionária que administra o aeroporto.

Durante o período da intervenção, a orientação para passageiros em conexão é que saiam do terminal pelo desembarque e dirijam-se ao terminal de destino pelas áreas públicas via transfer - disponibilizado pela concessionária - ou pelo saguão.

“O acesso entre os terminais 2 e 3 permanece aberto para os viajantes de voos internacionais”, acrescenta a concessionária, sem dar detalhes sobre o motivo das obras nem sobre o período de duração.

Movimetação no andar de embarque do Terminal 2 do Aeroporto Internacional de São Paulo. Foto: Daniel Teixeira/Estadão - 10/03/2023

