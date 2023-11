Agente da Defesa Civil da Grande SP tem pernas amputadas após ser atingido por árvore

Um agente da Defesa Civil de Itapecerica da Serra, região metropolitana de São Paulo, teve as pernas amputadas após ser atingido por parte de uma árvore que caiu sobre seus membros inferiores e resultou em graves lesões.

Uilson de Jesus Pereira, de 41 anos, sofreu o acidente na tarde de quinta-feira, 9, enquanto trabalhava na realização de corte e poda de árvores na Estrada da Pedreira, na região de Potuvera, após fortes chuvas que provocaram danos na região.

Agente da Defesa Civil de Itapecerica da Serra é atingido por árvore, durante trabalho de poda, e tem pernas amputadas. Na foto, imagem de veículos da defesa civil do município. Foto: Reprodução/Defesa Civil de Itapecerica da Serra

De acordo com a Defesa Civil do Estado de São Paulo, equipes do Corpo de Bombeiros e do Comando de Aviação da Polícia Militar (CAvPM) estiveram no local da ocorrência e socorreram a vítima ao Pronto Socorro do Hospital das Clínicas.

“O agente teve as duas pernas amputadas, sendo a perna esquerda abaixo do joelho e a perna direita, acima do joelho”, disse.

No fim da semana passada, um temporal acompanhado de ventania na Grande São Paulo deixou cerca de 2,1 milhões de imóveis sem luz. Muitas das áreas tiveram blecaute por causa da queda de árvores sobre a rede de fiação elétrica. Como o Estadão mostrou, na capital a Prefeitura não tem o monitoramento preciso sobre as condições da cobertura verde da cidade.