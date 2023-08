Alarme falso de sequestro em avião: Aeroporto de Congonhas ainda tem voos cancelados neste sábado

Na manhã deste sábado, 26, o Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, continua com voos cancelados ou atrasados em decorrência do alarme falso de sequestro que foi disparado em uma aeronave da companhia aérea Azul na noite de sexta-feira, 25.

O alerta, disparado às 20h50 da cabine de comando do voo Azul 4277, que ia de Recife para São Paulo, causou o fechamento do aeroporto e a suspensão de suas operações durante uma hora e meia, de acordo com a Infraero.

Nas redes sociais, internautas reclamam de voos atrasados. No painel de partidas e pousos da Infraero, alguns voos aparecem como cancelados, mas a empresa não confirmou o motivo dos status.

Painel da Infraero de voos de chegada em Congonhas mostra cancelamentos na manhã deste sábado, 26 Foto: Reprodução/ Infraero

Procurada pelo Estadão, a GOL informou em nota que 12 voos precisaram ser cancelados na manhã deste sábado por conta da “adequação da malha” necessária após o incidente.

A companhia aérea disse que, ontem, “houve a necessidade de três voos serem alternados para o Aeroporto de Viracopos (VCP) e dois cancelamentos. Já as aeronaves da companhia que ficaram retidas em Congonhas devido ao ocorrido retomaram seus processos de decolagem posteriormente”.

“A GOL reforça que vem prestando todo suporte necessário aos seus clientes desde a noite desta sexta-feira e continua à disposição para auxiliá-los no que for necessário”, finaliza a nota.

Apesar de o painel de voos da Infraero indicar alguns cancelamentos da Latam nesta manhã, a companhia diz que “seus voos operam normalmente neste sábado (26/8) no aeroporto de Congonhas (São Paulo), após suspensão temporária de todas as operações do aeroporto na noite de ontem (25/8)”.

Na noite de ontem, a empresa informou que teve voos cancelados ou remanejados em decorrência da operação. “Apesar do fato totalmente alheio ao seu controle, a Latam ofereceu toda a assistência necessária aos seus clientes com voos alternados ou cancelados”, disse a companhia aérea.

A Azul não respondeu se tem voos cancelados ou atrasados neste sábado em decorrência do incidente. A companhia apenas confirmou a suspeita de interferência ilícita e afirmou que os procedimentos para a situação “foram seguidos pela companhia, por todas as instituições e autoridades envolvidas”.

A Azul também afirmou que, após retorno à normalidade, a aeronave seguiu para posição de destino. “Os clientes e tripulantes desembarcaram em total segurança”.

Saguão de embarque do Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, na manha deste sábado, 26. Foto: Marcelo Chello/ Estadão

Entenda o incidente

Segundo a Infraero, a cabine de comando do voo da Azul informou equivocadamente à torre de controle do aeroporto um código que trata de “apoderamento ilícito”, indicativo para sequestro de aeronave.

Com alerta, a Polícia Federal iniciou o protocolo de segurança após o pouso da aeronave e as atividades do aeroporto foram suspensas. Cerca de 20 voos foram afetados durante a intervenção e dezenas de outros após o fim dela, por conta da readequação da escala de pousos e decolagens. As atividades do aeroporto foram retomadas às 21h49.