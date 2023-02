Aluna de Medicina da USP acusada de desviar dinheiro da formatura pode voltar às aulas em março

A estudante Alicia Dudy Muller Veiga, de 25 anos, acusada de desviar quase R$ 1 milhão arrecadado para a formatura da turma 106 da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), pode retornar às aulas em março.

Alicia admitiu, em depoimento à Polícia Civil, no dia 19 de janeiro, ter sacado o dinheiro da turma e relatou ter usado parte da verba para pagar despesas pessoais como aluguéis de imóvel e de carro e um iPad.

Alunos da turma 106 relataram ao Estadão que a informação sobre a volta da estudante foi repassada a eles pela turma 107, com quem Alicia cursa disciplinas (ao entrar em uma espécie de doutorado concomitante à graduação, ela atrasou o curso em um ano). Em mensagem encaminhada à reportagem, um estudante informa que o retorno havia sido comunicado pela professora Iolanda Tibério.

Com isso, de acordo com os alunos, Alicia voltaria às aulas do internato, com estágio no Hospital das Clínicas, a partir de 12 de março.

Indignados, os alunos da turma 106 contaram ao Estadão terem feito diversas reclamações à coordenação e docentes do curso.

Devido às reclamações, uma reunião emergencial foi convocada às pressas na manhã desta sexta-feira, 17, com os estudantes da turma 106. Alguns alunos acompanharam a conversa de forma remota, por chamada de vídeo.

Em vídeo obtido pela reportagem, três mulheres – uma delas seria a professora Iolanda – explicam a situação aos alunos.

“O que eu fiz foi exclusivamente dizer para ela: ‘Se você quiser destrancar e ativar a matrícula, tem que mandar um e-mail’”, diz uma delas.

“Nós orientamos a aluna, a Alicia, a trancar (a matrícula) para aguardar o trânsito do processo, para aguardar pelo menos o inquérito distante daqui, da faculdade”, afirma outra mulher, que traja uma camisa branca e uma calça verde, mas que os alunos disseram não conhecer.

Visão aérea do prédio da Faculdade de Medicina da USP; aluna que confessou desvio de dinheiro de comissão de formatura deve voltar às aulas em março Foto: Felipe Rau/Estadão - 20/12/2022

“É uma situação delicada e nós temos que agir de acordo com as normas e com a lei. Demos apenas uma orientação, deixando claro que a decisão era dela, a decisão não era nossa”, afirma ainda.

“Ela é livre para escolher o que ela quer e nesse sentido a gente não pode interferir”, diz. “Orientar nós orientamos, mas nós não podemos impedir.”

Enquanto a fala ocorria, no chat da chamada de vídeo, um estudante demonstra revolta: “Não consigo entender como uma pessoa que confessa o que fez, em um ambiente tão claramente relacionado à faculdade, é tão cuidada, protegida e orientada”.

O Estadão entrou em contato com a assessoria da FMUSP, que reiterou que “o trancamento e/ou reativação de matrícula é uma decisão exclusiva de qualquer aluno da instituição”. “A condução da investigação da fraude nos recursos arrecadados dos alunos da Turma 106 para celebração de formatura cabe às autoridades competentes na esfera criminal”, afirmou, em nota.

A assessoria da instituição, porém, não informou se a aluna de fato destrancou a matrícula e retorna às aulas em março.

A reportagem também entrou em contato com a professora Iolanda, mas não obteve retorno. O Estadão não conseguiu localizar Alicia.