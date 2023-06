Anhanguera: colisão entre carretas e carro deixa cinco feridos e gera interdição na Grande SP

Uma colisão entre duas carretas e um carro de passeio na madrugada desta quinta-feira, 8, gerou interdição e engarrafamento no quilômetro 43 da Rodovia Anhanguera, próximo à Cajamar, no sentido Norte (da capital para o interior). Segundo a CCR AutoBan, concessionária responsável pela rodovia, cinco pessoas foram vítimas leves do acidente e nenhuma precisou de atendimento hospitalar.

A interdição começou por volta das 4h30, horário em que a batida aconteceu. Às 6h40, as faixas 1, 2 e 3 foram liberadas para tráfego. Por volta das 8h, as faixas 4 e 5 seguiam interditadas. Havia lentidão na região.

Quilômetro 43 da Rodovia Anhanguera fica próximo à cidade de Cajamar. Foto: Reprodução/ Google Street View

A CCR AutoBan informa também que a pista sentido Sul, que vai do interior para a capital, está em obras na pista Expressa e por isso a saída Pista externa do Rodoanel, Ramo B, para acessar a Anhanguera sentido São Paulo está interditada. A recomendação da concessionária é utilizar o retorno pelo acesso via Marginal Tietê, no quilômetro 24.